Дасаев высказался об уходе Селихова из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал уход Александра Селихова из московского клуба.

«Вратарь был хороший, не знаю, по какой причине он сидел в запасе. Трудно сказать. Сожалею ли я? Это его решение, чему тут сожалеть? Я же не знаю, по какой причине он ушел», – сказал Дасаев.