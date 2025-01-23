Дасаев высказался об уходе Селихова из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал уход Александра Селихова из московского клуба.
«Вратарь был хороший, не знаю, по какой причине он сидел в запасе. Трудно сказать. Сожалею ли я? Это его решение, чему тут сожалеть? Я же не знаю, по какой причине он ушел», – сказал Дасаев.
- «Спартак» расторг контракт с Селиховым.
- 30-летний вратарь выступал за клуб с сезона-2016/17.
- Он провел 102 матча, в которых пропустил 117 голов. Голкипер выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»