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    • Жена экс-игрока «Урала» рассказала, как провела брачную ночь с президентом клуба Ивановым

    Жена экс-игрока «Урала» рассказала, как провела брачную ночь с президентом клуба Ивановым

    Рузанна Ойеволе, жена бывшего футболиста «Урала» Адесойе Ойеволе, рассказала о своем отношении к президенту клуба Григорю Иванову. Он составлял ей компанию в брачную ночь. Ойеволе выступал за екатеринбургскую команду с 2007 по 2015 год.

    Григорий Иванов.

    – Ой. Чтобы вы понимали, что это за человек, достаточно рассказать про нашу первую брачную ночь.

    – С Григорием?

    – Да. Именно так все и было. Он не успел к нам на свадьбу, был где-то на выезде. Откуда-то летел, задержали самолет, и он просто не прилетел на свадьбу. Вся команда была, нам подарили кучу бабла. Все супер, но он не успел. Он очень сильно нервничал, постоянно всем звонил, дергал ребят, спрашивал, как все проходит. В общем, три часа ночи. Наша первая брачная ночь. Мы, как приличные брачующиеся молодожены, легли спать. Посчитали деньги, которые нам подарили. Посмеялись и легли спать. Нам подарили большую хрюшку-копилку, из которой деньги просто торчали! Мы спали в отеле. Три часа ночи – кто-то долбится к нам в дверь. Прям ломится, выносит дверь! Я понять ничего не могу. Говорю: «Аде, вставай». А Аде сильно перебрал… Сильно устал в эту ночь. И он просто не просыпался. Просто не встает, а к нам кто-то ломится! Я халат на себя натягиваю, подхожу к двери, спрашиваю: «Кто?» Ответ: «Григорий Викторович». Я: «Какой?» Он: «Президент!» Я думаю: «Какой президент, какой Григорий Викторович…» Открываю дверь, а там стоит президент «Урала». Я халатик подприкрыла…

    – Ты его знала на тот момент уже?

    – Ну, как знала… Видела на играх: «здравствуйте», «здравствуйте». 5–10 раз.

    – То есть вы никогда не общались?

    – Нет, конечно. Общения не было. Так, «здравствуйте», «до свидания». А тут он ввалился к нам в номер. И мы сидели до 8 утра. Он небрежно скинул с себя Brioni. Я еще так посмотрела и подумала: «Вот она, роскошь. Brioni на полу валяется под моими ногами. Все ли это правда?» Он заказал какое-то невероятное шампанское, ягоды… В общем, мы с трех часов ночи до восьми утра в мою первую брачную ночь сидели, пили. Ну как пили… Я сидела и поддерживала разговор, сколько могла. А Григорий Викторович мне рассказывал про лихие 90-е и все остальное. Я это все уже сильно не помню. Он пинал Аде и говорил: «Вставай, тут твою жену увозят». А Аде вообще не просыпался.

    – Он просто тебе доверяет.

    – Представляешь его шок, когда в 8 утра он открывает глаза и видит меня в этом халатике, а еще сидит Григорий Викторович. И он говорит: «Здравствуйте. А вы что тут делаете?» Иванов говорит: «**** [Фигли] ты спишь, сука?! Я ее мог сейчас вообще тут по рукам пустить, пока ты спишь, жених хренов». Надо отдать ему должное, он всегда был очень внимателен. И в ту ночь он пообещал: если Аде останется играть в «Урале», он нам подарит квартиру. И он нам потом подарил квартиру.

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    Источник: Коммент.Шоу

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    Сегодня, 09:21
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    Комментарии (12)
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    cska1948
    1737614722
    Интересно,на каком языке общались Иванов и Рузанна?
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    ilich55
    1737615029
    Дешевая сказка от Коммент.Шоу.
    Ответить
    Foxitkuban
    1737615210
    Так она оправдала свой внешний вид и наличие в номере другого мужика, перед женихом на утро.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1737616126
    И всё это , этот Иванов на бюджетные деньги! Когда нибудь компетентные органы займутся этими прохиндеями.
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    Taps
    1737618803
    Забил ей гол между ног
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    subbotaspartak
    1737619709
    Совет да любовь.
    Ответить
    TIMOTHY
    1737621712
    Бабки бабки квартира! Тьфу
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    Кривая да нелёгкая
    1737624681
    Не удивлюсь что эта дура болеет за Спартак)
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    Veron_HS
    1737626013
    как в грязи извалялся будто, прочитав это. быдло е б аное из 90, шлюха-жена, спящий черный или кто он там был. пздц истории. и главное что это в порядке вещей
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    DOCTOR PENALTY
    1737626718
    Завязка и Развязка рассказа изложены понятно, а вот Кульминация?...- Что происходило на Бриони?...- требует доработки. ))*
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