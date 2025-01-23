Зиньковскому посоветовали перейти в клуб Первой лиги

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался об Антоне Зиньковском.

Полузащитник перестал попадать в стартовый состав московской команды. 28-летний россиянин провел в этом сезоне лишь семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«Это не у Зиньковского не идет игра – просто тренер не видит его в своей команде. Чему он научился, тому и научился. Что он может демонстрировать, то и демонстрирует. Он может только тактически вписываться или не вписываться в командную игру, в концепцию тренера. На его позицию есть более мастеровитый игрок.

По игровым кондициям Зиньковский подошел бы любой команде. Можно и в «Урал» пойти, в Первую лигу. Почему бы и нет? Ему надо продлить свой футбольный жизненный путь. Негоже сидеть на лавке – он теряет игровой тонус и все качества, которые принадлежат футболисту. Он все теряет», – сказал Заварзин.