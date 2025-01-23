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    Зиньковскому посоветовали перейти в клуб Первой лиги

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался об Антоне Зиньковском.

    Полузащитник перестал попадать в стартовый состав московской команды. 28-летний россиянин провел в этом сезоне лишь семь матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

    «Это не у Зиньковского не идет игра – просто тренер не видит его в своей команде. Чему он научился, тому и научился. Что он может демонстрировать, то и демонстрирует. Он может только тактически вписываться или не вписываться в командную игру, в концепцию тренера. На его позицию есть более мастеровитый игрок.

    По игровым кондициям Зиньковский подошел бы любой команде. Можно и в «Урал» пойти, в Первую лигу. Почему бы и нет? Ему надо продлить свой футбольный жизненный путь. Негоже сидеть на лавке – он теряет игровой тонус и все качества, которые принадлежат футболисту. Он все теряет», – сказал Заварзин.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (8)
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    Литейный 4 (returned)
    1737619654
    Попортили перспективного игрока. Будет урок тем, кто собирается к лузерам.
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    fakeid
    1737619844
    спартаг губит таланты, после тарасятника только в фнл! позор!
    Ответить
    TIMOTHY
    1737621418
    В Спартаке идет зачистка и причем давно и точечно! А управляемой секте до фонаря на своих кумиров и они даже не хотят разобраться а почему это вдруг хороший игрок стал плохим
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    Айболид
    1737631351
    Опосля свинарника только в пердив уходят .
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