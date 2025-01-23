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    Селихов попрощался со «Спартаком»

    Вратарь Александр Селихов попрощался со «Спартаком», за который выступал с сезона-2016/17. Сегодня клуб объявил об уходе футболиста.

    «Сегодня для меня настал момент, который сложно передать словами. После 8 лет в клубе я прощаюсь со «Спартаком». За эти годы я пережил много ярких моментов, как побед, так и трудных испытаний. Мы с вами вместе радовались трофеям, становились сильнее после поражений и никогда не теряли веру в свою команду.

    Для меня честь была защищать ворота «Спартака» и носить эти священные цвета. В этом клубе я вырос как игрок и как человек, встретил множество удивительных людей и сделал много дорогих мне воспоминаний. Я горжусь тем, что смог стать частью истории «Спартака» и порадовать вас, дорогие болельщики, важными победами.

    Все эти годы, каждую игру, я выходил на поле с максимальной отдачей, зная, что за моей спиной – самые преданные и страстные болельщики. Спасибо вам за поддержку, за веру, за те невероятные моменты, которые мы пережили вместе.

    «Спартак» всегда останется в моем сердце, и я уверен, что клуб будет продолжать достигать новых высот. Желаю команде и всем вам только побед и удачи!

    Прощаюсь, но не прощаюсь навсегда. До новых встреч!

    P.S Селя 57», – написал Селихов.

    • 30-летний Селихов провел за «Спартака» 102 матча, пропустил 117 голов, сыграл на ноль в 30 встречах.
    • В составе красно-белых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: телеграм-канал Selikhov57

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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Спартачище
    1737605522
    Достойное расставание с взаимным уважением Селя заслужил
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    timon2401
    1737606138
    Саша, спасибо тебе за игру и удачи в новых начинаниях!!!
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    oyabun
    1737606158
    Как бы там ни было, а мне жаль что пришлось расстаться с Селиховым. По своим качествам он сильнее Макси.
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    R_a_i_n
    1737606499
    Не прощаемся...
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    subbotaspartak
    1737607352
    Вратарь как вратарь, удачи.
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    САДЫЧОК
    1737609919
    У Селихова проблема с головой. Поэтому его Спартак убрал.
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    ilich55
    1737610484
    с сезона-2016/17?
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    БАЗАРА НЕТ
    1737612167
    Может Валера возьмет в Ростов! Вратарь хороший
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