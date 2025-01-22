«Зенит» официально подтвердил уход Клаудиньо

«Зенит» сообщил о достижении договоренности о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к игре, которую полузащитник демонстрировал в каждом матче за сине-бело-голубых.

Удачи и успехов на футбольном поле и за его пределами!» – говорится в сообщении петербургского клуба.