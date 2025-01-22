«Зенит» официально подтвердил уход Клаудиньо

«Зенит» сообщил о достижении договоренности о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к игре, которую полузащитник демонстрировал в каждом матче за сине-бело-голубых.
Удачи и успехов на футбольном поле и за его пределами!» – говорится в сообщении петербургского клуба.
- Клаудиньо играл за «Зенит» с лета 2021 года.
- В составе команды он провел 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 29 голевых передач.
- Вместе с петербуржцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка РФ.
- Сумма трансфера 27-летнего бразильца составила 20 миллионов евро.
- С февраля 2023 года у Клаудиньо также есть паспорт РФ.