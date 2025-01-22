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    «Зенит» официально подтвердил уход Клаудиньо

    «Зенит» сообщил о достижении договоренности о переходе полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

    «Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к игре, которую полузащитник демонстрировал в каждом матче за сине-бело-голубых.

    Удачи и успехов на футбольном поле и за его пределами!» – говорится в сообщении петербургского клуба.

    • Клаудиньо играл за «Зенит» с лета 2021 года.
    • В составе команды он провел 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 29 голевых передач.
    • Вместе с петербуржцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка РФ.
    • Сумма трансфера 27-летнего бразильца составила 20 миллионов евро.
    • С февраля 2023 года у Клаудиньо также есть паспорт РФ.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    22.01.2025 23:00
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    Комментарии (11)
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    Semenycch
    1737576488
    Хорошие деньги за хорошего игрока!
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    WE ARE FOR PETER
    1737578354
    Спартак даром отпускает купленный хлам, Зенит красавчик работает на благо клуба, зарабатывает деньги
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    fakeid
    1737578781
    иногда полезно отпускать игроков на олимпиаду. малкома отправили в японию, он там победный гол в финале забил, привёз из токио в питер красивую золотую медаль и заодно клаудиньо за 12 лямов. уговорил его перейти к нам)
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    fakeid
    1737579430
    пока зенит в катаре, нужно попытаться впарить шейхам ещё и кассьерру. показать им его голы в прошлом сезоне, напомнить, как саудиты за ним охотились. большая ошибка семака, что не продали его летом, когда арабы предлагали сундуки с золотом за лучшего бомбардира чемпионата. сейчас расклад такой, что, как ни крути, для клаудиньо места на поле вообще не было, а на единственное место в нападении претендуют кассьерра, лусиано и даже дельфинарий. создали дорогих лавочников на ровном месте, которые недополучают игровое время, и от этого все трое играют хреново. кассьерру нужно продать, и срочно.
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    Spirit_78
    1737580044
    Приходил за 15, помог взять кучу титулов, ушёл дороже. Не так часто приходится хвалить менеджмент, но в этом случае однозначно молодцы.
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    vvv123
    1737585989
    Клавка сделала свое дело, Клавка может свалить!
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    Niklas80
    1737599623
    Россиянин покинул ряды питерцев.)
    Ответить
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