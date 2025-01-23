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    • Ривалдо – об игроке «Зенита»: «Один из величайших и талантливейших защитников Бразилии»

    Ривалдо – об игроке «Зенита»: «Один из величайших и талантливейших защитников Бразилии»

    Бывший нападающий сборной Бразилии оценил уровень защитника «Зенита» Нино. Он назвал его одним из самых талантливых игроков в стране.

    «Я видел, как Нино играл в моем родном бразильском городе Паулиста (Пернамбуку) в очень юном возрасте, и как президент «Можи-Мирин», клуба, в котором я играл, когда мне было 20 лет, также родом из Пернамбуку, я подписал с ним контракт совсем молодым и заботился о нeм как о члене семьи. Моя сестра, мои племянники и мой зять часто принимали его в своeм доме, он всегда был одним из нас, поэтому я считаю его частью своей семьи.

    Он добился потрясающих результатов во «Флуиминенсе», стал капитаном и завоевал кубок Либертадорес, а после этого попал в национальную сборную и завоевал «золото» Олимпийских игр. Я надеюсь, что он скоро вернется в национальную команду.

    Нино – один из величайших и талантливейших защитников нашей страны, и у него все еще впереди», – сказал Ривалдо.

    • «Зенит» подписал Нино в январе 2024 года из «Флуминенсе» за 5 млн евро.
    • Сейчас его стоимость 10 миллионов.
    • Бразилец провел 18 матчей в этом сезоне РПЛ, забив 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии (10)
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    САДЫЧОК
    1737616744
    Сирожа Семак и не таких футболистов губил своей не компетентностью ! У Семака талант разрушать и вредить футболистам!
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    subbotaspartak
    1737619046
    ....надеюсь, что он скоро вернется в национальную команду.....
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    Интерес
    1737624972
    А у нас впечатления о нём неоднозначные,хотя уровень очевиден.
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    Foxitkuban
    1737625254
    "один из величайших и талантливейших защитников Бразилии" не может стоить 10 миллионов. Одно другому противоречит.
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    WE ARE FOR PETER
    1737625467
    Это Зенит и тут не бывает неликвида как в Спартаке
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    R_a_i_n
    1737628169
    Если он такой офигенный, почему играет не в топ клубе а в помойке ?
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