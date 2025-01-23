Ривалдо – об игроке «Зенита»: «Один из величайших и талантливейших защитников Бразилии»

Бывший нападающий сборной Бразилии оценил уровень защитника «Зенита» Нино. Он назвал его одним из самых талантливых игроков в стране.

«Я видел, как Нино играл в моем родном бразильском городе Паулиста (Пернамбуку) в очень юном возрасте, и как президент «Можи-Мирин», клуба, в котором я играл, когда мне было 20 лет, также родом из Пернамбуку, я подписал с ним контракт совсем молодым и заботился о нeм как о члене семьи. Моя сестра, мои племянники и мой зять часто принимали его в своeм доме, он всегда был одним из нас, поэтому я считаю его частью своей семьи.

Он добился потрясающих результатов во «Флуиминенсе», стал капитаном и завоевал кубок Либертадорес, а после этого попал в национальную сборную и завоевал «золото» Олимпийских игр. Я надеюсь, что он скоро вернется в национальную команду.

Нино – один из величайших и талантливейших защитников нашей страны, и у него все еще впереди», – сказал Ривалдо.