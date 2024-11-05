«Спартак» попросил отменить красную карточку Литвинова

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что «Спартак» обратился в комитет с запросом отменить красную карточку, показанную полузащитнику Руслану Литвинову в матче 14‑го тура РПЛ с ЦСКА.

«КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову», – сказал Григорьянц.

Во втором тайме матча между игроками произошла массовая драка, по итогам которой красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Игрок красно‑белых заработал удаление за захват соперника рукой за лицо.

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