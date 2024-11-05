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    «Спартак» попросил отменить красную карточку Литвинова

    Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что «Спартак» обратился в комитет с запросом отменить красную карточку, показанную полузащитнику Руслану Литвинову в матче 14‑го тура РПЛ с ЦСКА.

    «КДК получил заявление от «Спартака» об отмене красной карточки Руслану Литвинову», – сказал Григорьянц.

    • Во втором тайме матча между игроками произошла массовая драка, по итогам которой красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.
    • Игрок красно‑белых заработал удаление за захват соперника рукой за лицо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 16:11
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    Комментарии (11)
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    oyabun
    1730813359
    Как ни странно, но дисква Литвинова пойдет только на пользу Спартаку. Наконец то в защите будет настоящий профильный игрок обороны - Дуарте. Жаль только ненадолго.
    Ответить
    ...уефан
    1730813716
    ...ну, уж если красная, то с оранжевым оттенком)...
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    NewLife
    1730814353
    КК и дисква Литвинова ерунда, если карася не взять за жабры за ангажированность. Эта лысая мразь постоянно судит против Спартака по мелочам. За это админ ресурс дает ему назначения на игры за рубежом.
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    subbotaspartak
    1730815304
    Это вряд ли, свои всегда правы...
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    Мордаванин
    1730815738
    размеры просьбыуточняются
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730816196
    Сухому за судейство двойку,игру упустил полностью с самого начала,но кк скорее всего не отменят
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    zastenkinar
    1730816324
    Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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    Питерский князь
    1730816510
    Ему надо, ещё на 6 матчей дисквалификацию прописать!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730821934
    Мало дали! Гыгыгы
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    neim
    1730822802
    Да там главный провокатор наверняка тренер Спартака Станкович. Сейчас смотрю их матч с Ростовом в Кубке России, так этот "физрук", прыгает на бровке как ошпареный, постоянно что-то кричит, после каждого эпизода на поле. Посмотрите как он себя ведëт, это ведь на 100℅ передается игрокам. Не удивлюсь, если и сегодня кого-нибудь из Спартака удалят.
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