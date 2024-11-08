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    • Булыкин оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

    Булыкин оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

    Дмитрий Булыкин прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

    «Дисквалификации Роши и Литвинова являются заслуженными, потому что такая драка явно смазала всe впечатление о дерби.

    Иногда такие моменты случаются, поэтому нужно наказывать, чтобы этого не происходило чаще. Но не нужно давать дисквалификацию на больше матчей, потому что ребята завелись на поле.

    Надо было ещe и рублeм наказать футболистов за драку, чтобы в следующий раз подумали 10 раз перед тем, как драться.

    У нас хороший КДК, который делает всe грамотно. Я соглашусь с их решением», – сказал Булыкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.11.2024 16:46
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    Комментарии (3)
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    VVM1964
    1731077256
    Возьмите меня, ну возьмите ! )) ...
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    subbotaspartak
    1731083728
    У нас хороший КДК, (Козлы? Да. Козлы!)
    Ответить
    andr45
    1731083882
    О какой драке говорить этот алкаш со стажем? КДК утверждает, что драки не было) «Литвинов держал Рошу за лицо. Это неприятная ситуация, и Роша отмахнулся от него. ДРАКИ ТАМ НЕ БЫЛО НИКАКОЙ, но факт остается фактом: замах был сделан» https://vk.com/video-214113807_456239911?ref_domain=yastatic.net
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