Булыкин оценил наказание для Роши и Литвинова за драку в дерби

Дмитрий Булыкин прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

За участие в драке красные карточки в ходе дерби получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Бразильца дисквалифицировали на 3 матча, россиянина – на 2.

В «Спартаке» с таким решением не согласны.

«Дисквалификации Роши и Литвинова являются заслуженными, потому что такая драка явно смазала всe впечатление о дерби.

Иногда такие моменты случаются, поэтому нужно наказывать, чтобы этого не происходило чаще. Но не нужно давать дисквалификацию на больше матчей, потому что ребята завелись на поле.

Надо было ещe и рублeм наказать футболистов за драку, чтобы в следующий раз подумали 10 раз перед тем, как драться.

У нас хороший КДК, который делает всe грамотно. Я соглашусь с их решением», – сказал Булыкин.

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