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    Реакция «Спартака» на дисквалификацию Литвинова

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал дисквалификацию полузащитника Руслана Литвинова.

    • Литвинов получил красную карточку за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).
    • Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.
    • Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

    «Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле.

    Руслан – корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.11.2024 17:08
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    Комментарии (42)
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    timon2401
    1730992424
    "Руслан – корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки." видимо Дмитрий Зеленов не смотрит игры Спартака от слова совсем.. практически при всех отборах мяча Литвинов всячески использует руки, путая футбол с борьбой..очень жаль что всего два матча мы его не увидем..
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    Цугундeр
    1730992714
    " Вся страна видела..")) Фся видела . А большинство -нет.
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    Cleaner
    1730994046
    Вся страна видела, что на поле было СВИНСТВО в исполнении игроков Спартака...(((((((((((((((((
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    FWSPM
    1730994180
    Красных мало дали надо было еще парочку. Рожу рецедивиста конечно отмазали 3 игры это ниочем за его исполнения
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    FWSPM
    1730994260
    Игроки должны усвоить что драки на поле неприемлемы
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    TIMOTHY
    1730995198
    Ваш Руслан гниль последняя
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    TIMOTHY
    1730995707
    В Спартаке не первый год обстановка такая! Ну а как иначе если элитные хряки слепошарые вконец и не видят в своих гнилья
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731000337
    Корректный и воспитанный не станет провоцировать и сувать руки в лицо Роше.Гыгыгы
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    anatolich72
    1731007448
    Литвинов не агнец, но поведение Роши тянет на большее наказание.
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    Каратель помойников
    1731056460
    Списыалисты из болота усё видят,усё знают,а как же ? Эксперты по гнили и позору- болотные шмары)
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