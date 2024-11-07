Реакция «Спартака» на дисквалификацию Литвинова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал дисквалификацию полузащитника Руслана Литвинова.

Литвинов получил красную карточку за агрессию в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Руслан наказан 2 матчами дисквалификации.

Дисквалификацию на 3 игры получил Виллиан Роша из ЦСКА.

«Мы не понимаем решение по Литвинову и не согласны с ним. Считаем позицию ЭСК и последующие действия КДК нелогичными, несправедливыми и формалистскими. Агрессивный и акцентированный удар по лицу приравняли к попытке разнять футболистов. Вся страна видела, что произошло на поле.

Руслан – корректный и воспитанный игрок, до этого за всю карьеру не получил ни одной прямой красной карточки. В его действиях не было агрессии, он разнимал потасовку. Решение необъективно и несправедливо. Работа ЭСК и КДК вызывает массу вопросов», – сказал Зеленов.

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