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    • Николич – о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Проиграли и проиграли, у соперника не было серьезных моментов»

    Николич – о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Проиграли и проиграли, у соперника не было серьезных моментов»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о поражении от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

    – Особняком стоит поражение в дерби.

    – Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Так что это вообще неважно. Проиграли в дерби и проиграли. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически всe решил гол Бонгонда. У «Спартака» тоже не было никаких серьeзных моментов.

    У нас была куча подходов – надо было разыграть всего одну передачу – и этого бы хватило. Но в последних матчах у нас есть с этим проблемы. Это дерби, такая игра, где решил один удар. Надо забывать и двигаться дальше. Если будешь долго переживать – испортишь всe, что делал последние два-три месяца. Над этим надо работать. Надо не нервничать, а просто брать на себя ответственность и принимать правильные решения.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Завтра, 10 ноября, москвичи сыграют с «Крыльями Советов».
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2024 09:29
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731138409
    Не было серьёзных моментов? А два гола сами залетели,по волшебству старика Хоттабыча, так что ли?
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    Борис34684
    1731139490
    О чем говорить если для Николича дерби один из матчей, ну проиграли и ладно. За то до этого была хорошая серия,вот только в чем хорошая. Практически все матчи в том числе и выигранные были натужные, одна тягомотина. Команда вообще не умеет играть через не могу. Все чаще начинаешь вспоминать Федотова, при нем хоть игра была по живее, команда бежала.
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