Николич – о поражении ЦСКА от «Спартака»: «Проиграли и проиграли, у соперника не было серьезных моментов»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о поражении от «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

– Особняком стоит поражение в дерби.

– Перед ним у нас был хороший отрезок без проигрышей: девять игр подряд. Так что это вообще неважно. Проиграли в дерби и проиграли. Когда смотришь игру в повторе и без эмоций, многое видишь иначе. Практически всe решил гол Бонгонда. У «Спартака» тоже не было никаких серьeзных моментов.

У нас была куча подходов – надо было разыграть всего одну передачу – и этого бы хватило. Но в последних матчах у нас есть с этим проблемы. Это дерби, такая игра, где решил один удар. Надо забывать и двигаться дальше. Если будешь долго переживать – испортишь всe, что делал последние два-три месяца. Над этим надо работать. Надо не нервничать, а просто брать на себя ответственность и принимать правильные решения.

ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

Завтра, 10 ноября, москвичи сыграют с «Крыльями Советов».

ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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