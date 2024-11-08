Радимов – о решении КДК по Роше и Литвинову: «Об этих специалистах я все сказал еще в 2004 году»

Владислав Радимов прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

За участие в драке красные карточки в ходе дерби получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

Бразильца дисквалифицировали на 3 матча, россиянина – на 2.

В «Спартаке» с таким решением не согласны.

– Наказание для Роши и Литвинова справедливо?

– Нет. Я на стороне Литвинова.

Роша – зачинщик всей драки, всe началось с того, что он наступил кому‑то на ахилл и махал руками. Литвинов, в моем понимании, просто разнимал.

– Руслан не заслуживает дополнительной дисквалификации?

– Нет. Один матч, удаление было. Всe видно по камерам. Он не вел себя агрессивно, а разнимал.

– Сколько матчей заслуживает Роша за удар кулаком?

– Это не ко мне. В КДК есть специалисты, о которых я сказал всe еще в 2004 году [тогда Радимов заявил, что «в КДК сидят дебилы»]. А воз и ныне там. Почти всегда невозможно понять логически, как они придумывают дисквалификации.

Если нормальному человеку показать эпизод со стороны, он скажет: этот (Роша) виноват, этот (Литвинов) – нет.

Я воспринимаю так. Роша – зачинщик, а наказание практически одинаковое. За такое нарушение Литвинов точно не заслуживал два матча дисквалификации.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE