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    • Радимов – о решении КДК по Роше и Литвинову: «Об этих специалистах я все сказал еще в 2004 году»

    Радимов – о решении КДК по Роше и Литвинову: «Об этих специалистах я все сказал еще в 2004 году»

    Владислав Радимов прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

    – Наказание для Роши и Литвинова справедливо?

    – Нет. Я на стороне Литвинова.

    Роша – зачинщик всей драки, всe началось с того, что он наступил кому‑то на ахилл и махал руками. Литвинов, в моем понимании, просто разнимал.

    – Руслан не заслуживает дополнительной дисквалификации?

    – Нет. Один матч, удаление было. Всe видно по камерам. Он не вел себя агрессивно, а разнимал.

    – Сколько матчей заслуживает Роша за удар кулаком?

    – Это не ко мне. В КДК есть специалисты, о которых я сказал всe еще в 2004 году [тогда Радимов заявил, что «в КДК сидят дебилы»]. А воз и ныне там. Почти всегда невозможно понять логически, как они придумывают дисквалификации.

    Если нормальному человеку показать эпизод со стороны, он скажет: этот (Роша) виноват, этот (Литвинов) – нет.

    Я воспринимаю так. Роша – зачинщик, а наказание практически одинаковое. За такое нарушение Литвинов точно не заслуживал два матча дисквалификации.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2024 15:41
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    Комментарии (14)
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    AL51
    1731071113
    Большой специалист Радимов. Литвинов виновен не меньше Роши, хамло известное. Больше всех виноват судья, давал спартачам хамить весь матч, ну и армейцы отвечали неадекватно.
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    oyabun
    1731071730
    Здесь разместили много мнений футбольных специалистов, экспертов, комментаторов. И все единодушны в мнении что решение КДК по Литвинову странное и несправедливое. Но толку? Этому "лишнему " органу нашего футбола глубоко начхать.
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    Айболид
    1731072834
    Хрюкобоберы ! Ваш "любимый" Буланофф . Фас !
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    NewLife
    1731073541
    Это ты своим начальникам расскажи, все от них идет.
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    NewLife
    1731073661
    КДК позор российского футбола, а коррумпированный карась - блевотина рфс
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    The only one
    1731074272
    «Каждый народ имеет то КДК, которое он заслуживает»
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    VVM1964
    1731076620
    Ну если уж Родимов !!!... - впрочем очевиднее ситуации не бывает, ну кроме как для членов КДК !!! (((
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    Spartak_forv@
    1731079458
    Сухого за такое судейство,надо дисквалифицировать до конца сезона. Вместе с Карасёвым
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