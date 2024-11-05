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    Лунев не приедет в сборную на матчи с Брунеем и Сирией

    Тренер вратарей сборной России Виталий сообщил, что вратарь «Динамо» Андрей Лунев пропустит ноябрьский сбор национальной команды.

    «Так получилось, что из шести вратарей из расширенного списка приедут только трое. Матвей Сафонов останется в «ПСЖ», Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И еще «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунева на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом. Возможно, вызовем четвертого вратаря, посмотрим ближайший тур РПЛ и решим», – сказал Кафанов.

    • 15 ноября сборная Россия проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября – с Сирией в Волгограде.
    • Лунев играл за национальную команду в последнем матче россиян против Вьетнама 5 сентября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2024 15:31
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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1730811091
    А чё так ? Не солидно штоль с Брунеем то ?
    Ответить
    "supermax"
    1730814235
    Мда... Уж отменили бы совсем эту сборную ... Никто играть не хочет зря... Смотреть на это тем более
    Ответить
    The only one
    1730814492
    Как в школе: "А у меня от физкультуры освобождение. А я на олимпиаду по физике еду. А меня папа не пустил..."
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730816468
    Тревожно за команду Карпина перед матчем с Брунеем
    Ответить
    FRZZ
    1730817744
    Там без профессионального голкипера можно играть с ними.
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