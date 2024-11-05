Лунев не приедет в сборную на матчи с Брунеем и Сирией

Тренер вратарей сборной России Виталий сообщил, что вратарь «Динамо» Андрей Лунев пропустит ноябрьский сбор национальной команды.

«Так получилось, что из шести вратарей из расширенного списка приедут только трое. Матвей Сафонов останется в «ПСЖ», Евгений Латышонок из «Зенита» получил травму. И еще «Динамо» попросило не вызывать Андрея Лунева на ноябрьский сбор, у него есть проблемы с коленом. Возможно, вызовем четвертого вратаря, посмотрим ближайший тур РПЛ и решим», – сказал Кафанов.

15 ноября сборная Россия проведет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября – с Сирией в Волгограде.

Лунев играл за национальную команду в последнем матче россиян против Вьетнама 5 сентября.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов