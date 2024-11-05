В «Динамо» сообщили, через кого Мостовой договаривался о стажировке в клубе

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как проходило согласование тренерской стажировки Александра Мостового.

«Александр попросил Ролана Гусева о стажировке. После этого пообщался с главным тренером.

Мы будем рады видеть его. Не могу ответить, когда он начнет. У нас много стажировок, еженедельно проходят молодые специалисты», – заявил Гафин.

56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

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