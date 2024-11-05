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    • В «Динамо» сообщили, через кого Мостовой договаривался о стажировке в клубе

    В «Динамо» сообщили, через кого Мостовой договаривался о стажировке в клубе

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как проходило согласование тренерской стажировки Александра Мостового.

    «Александр попросил Ролана Гусева о стажировке. После этого пообщался с главным тренером.

    Мы будем рады видеть его. Не могу ответить, когда он начнет. У нас много стажировок, еженедельно проходят молодые специалисты», – заявил Гафин.

    • 56-летний Мостовой проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.
    • «Спартак» отказал бывшему игроку клуба в возможности пройти согласованную ранее стажировку.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 23:23
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730839622
    Поставьте ему зачёт задним числом,и не пускайте дальше проходной.Вы ему не нужны,и вам он бесполезен.
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    fakeid
    1730840303
    через абаскаля
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    zigbert
    1730878087
    Зачем ему вообще нужна стажировка ведь о футболе он знает все.
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