Джанашия: «Зачем «Краснодар» повысил зарплату Кордобе, если все равно ни на что не претендуют?»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал продление контракта форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Видимо, «Краснодару» нужен Кордоба, поэтому с ним продлили контракт. Наверняка ему повысили зарплату, но я не знаю, зачем легионеру платить такие деньги. Для чего? Конечно, «Краснодар» сложно представить без Кордобы, но в России есть молодые пацаны, которых можно взять и наигрывать. Всe равно они ни на что не претендуют.

Одно дело, если бы были еврокубки, а так – только играем в российском чемпионате. Значит, «Краснодар» хочет стать чемпионом», – сказал Джанашия.

Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года. С учетом бонусов Джон будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год.

В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за клуб.

Джон в России с 2021 года.

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