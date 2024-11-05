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    • Джанашия: «Зачем «Краснодар» повысил зарплату Кордобе, если все равно ни на что не претендуют?»

    Джанашия: «Зачем «Краснодар» повысил зарплату Кордобе, если все равно ни на что не претендуют?»

    Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал продление контракта форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

    «Видимо, «Краснодару» нужен Кордоба, поэтому с ним продлили контракт. Наверняка ему повысили зарплату, но я не знаю, зачем легионеру платить такие деньги. Для чего? Конечно, «Краснодар» сложно представить без Кордобы, но в России есть молодые пацаны, которых можно взять и наигрывать. Всe равно они ни на что не претендуют.

    Одно дело, если бы были еврокубки, а так – только играем в российском чемпионате. Значит, «Краснодар» хочет стать чемпионом», – сказал Джанашия.

    • Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года. С учетом бонусов Джон будет зарабатывать 4,7 миллиона евро в год.
    • В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за клуб.
    • Джон в России с 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2024 20:42
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    Комментарии (14)
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730828709
    Ну и заголовок... Просто дизморал не хотят его уходом зимой вносить в команду, вот и переписали, а сами возможно и историю творят.
    Ответить
    ...уефан
    1730830614
    ...выдерни фразу из контекста интервью, сделай её заголовком и вот, уже полностью искажена суть сказанного...
    Ответить
    Интерес
    1730832169
    Ну да,все хотят стать чемпионом РПЛ,и что???Это и есть цель игры в национальном чемпионате,причём-в любом.Но все кривляются и рассказывают,что вершина их "творчества"-выйти из группы ЛЧ.Ничего другого всем остальным,кроме 5-6 толстосумов с административной поддержкой не светит.А уж хлама там...
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    Dr Metal
    1730833241
    Повысили чтобы выиграть чемпионат и продать его в зенит миллионов за 15-20
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    Айболид
    1730833479
    Это надбавка за выслугу .
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    Александр.Т.
    1730835483
    Ну так надо было не только Краснодар выделять а уж все клубы у которых есть легионеры
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    Garrincha58
    1730836328
    у него, что не все дома?
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    FCSpartakM
    1730844570
    Платить Кордобе 5- это ,конечно, смех. Ну не стоит он таких денег. Диаз 3 положил за Ливер сегодня , колумбиец и лидер сборной, получает 2.8 млн.
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    Исмо
    1730875015
    Джанашия америку открыл:):)понятно что, чемпионом хотять стать)
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1730929900
    В этом году у Краснодара не получится, пятилетка за грязьпремом, они не разрешат. Погоня за звёздами и Спартаком.
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