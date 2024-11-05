Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Панченко выделил единственный недостаток Кордобы

    Бывший игрок «КАМАЗа» Виктор Панченко оценил качества форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

    «Кордоба – лучший нападающий нашего чемпионата. Я это неоднократно говорил. С таким форвардом у «Краснодара» очень высокие шансы на чемпионство. Кордобе хочется пожелать дисциплины на поле, она его подводит. В нужный момент такое поведение может вывести его из гонки бомбардиров. Это единственный минус у него. Он везде лезет, спорит с судьями, «маленький провокатор».

    Каждый его гол, каждое полезное действие будет важно для команды. Лишь бы у него здесь «не треснуло», – сказал Панченко.

    • Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.
    • В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за клуб.
    • Джон в России с 2021 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Корнеев определил ключевой трансферный просчет «Спартака»: «Не понимаю, как его можно было не взять» 9
    Червиченко – о Николсоне и Виллиане Жозе: «Это два посторонних пассажира» 1
    РПЛ назвала автора лучшего гола октября 1
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2024 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sochi-2013
    1730816655
    это точно
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 