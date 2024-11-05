Панченко выделил единственный недостаток Кордобы

Бывший игрок «КАМАЗа» Виктор Панченко оценил качества форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
«Кордоба – лучший нападающий нашего чемпионата. Я это неоднократно говорил. С таким форвардом у «Краснодара» очень высокие шансы на чемпионство. Кордобе хочется пожелать дисциплины на поле, она его подводит. В нужный момент такое поведение может вывести его из гонки бомбардиров. Это единственный минус у него. Он везде лезет, спорит с судьями, «маленький провокатор».
Каждый его гол, каждое полезное действие будет важно для команды. Лишь бы у него здесь «не треснуло», – сказал Панченко.
- Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.
- В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за клуб.
- Джон в России с 2021 года.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов