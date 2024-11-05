Мостовой назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал нападающего Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ, которого не хватает красно-белым.

«Лучше Кордобы нападающего в РПЛ нет. Тут и опыт, и умение цепляться за верховые мячи, и скорость. Кордоба постоянно оказывает давление на оборону соперников. Голевое чутье у него тоже на высочайшем уровне.

Сорвавшийся трансфер в «Спартак»? Кордоба помог бы «Спартаку» стать чемпионом, повысил бы шансы точно. Именно такого игрока у красно-белых и нет», – сказал Мостовой.

Он также считает, что «Краснодар» повысил свои шансы на чемпионский титул, продлив контракт с 31-летним колумбийцем.

«Краснодар» все правильно сделал, потому что Кордоба – один из лучших игроков чемпионата России, лучший нападающий РПЛ. Конечно, теперь у них больше шансов на чемпионство, потому что он останется в команде», – сказал Мостовой.

Футболист подписал новое соглашение с «Краснодаром» до лета 2027 года. Сообщалось, что этим летом он мог перейти в «Спартак».

В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов