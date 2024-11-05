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    Мостовой назвал игрока, которого не хватает «Спартаку»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой назвал нападающего Джона Кордобу лучшим игроком РПЛ, которого не хватает красно-белым.

    «Лучше Кордобы нападающего в РПЛ нет. Тут и опыт, и умение цепляться за верховые мячи, и скорость. Кордоба постоянно оказывает давление на оборону соперников. Голевое чутье у него тоже на высочайшем уровне.

    Сорвавшийся трансфер в «Спартак»? Кордоба помог бы «Спартаку» стать чемпионом, повысил бы шансы точно. Именно такого игрока у красно-белых и нет», – сказал Мостовой.

    Он также считает, что «Краснодар» повысил свои шансы на чемпионский титул, продлив контракт с 31-летним колумбийцем.

    «Краснодар» все правильно сделал, потому что Кордоба – один из лучших игроков чемпионата России, лучший нападающий РПЛ. Конечно, теперь у них больше шансов на чемпионство, потому что он останется в команде», – сказал Мостовой.

    • Футболист подписал новое соглашение с «Краснодаром» до лета 2027 года. Сообщалось, что этим летом он мог перейти в «Спартак».
    • В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «быков».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.11.2024 15:26
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    Комментарии (4)
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730811572
    Ты погоди, Гонду в следующем сезоне даст жару
    Ответить
    andr45
    1730817070
    Какая неожиданная скромность) А я считаю, что не хватает Мостового и как игрока, и как тренера)
    Ответить
    Александр.Т.
    1730823846
    А как же Соболева и Джикие ща которых ты так топил что Спартак сделал ошибку что не оставил их
    Ответить
    FIA2507
    1730830256
    Какая разница заключил контракт или нет? Зенит, чтобы стать чемпионом, для ослабления Краснодара выкупит Кордобу за любые деньги…
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