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  • Стало известно, от какой зарплаты в «Спартаке» отказался Кордоба

Стало известно, от какой зарплаты в «Спартаке» отказался Кордоба

5 ноября 2024, 19:30
10

Инсайдер Иван Карпов сообщил условия, предложенные форварду «Краснодара» Джону Кордобе «Спартаком» в сентябре.

«Спартак» предлагал 31-летнему форварду 3,5 миллиона евро оклад и 3 миллиона агентских.

Важно, что из этой комиссии лишь 2 приходились агентству Джона, а еще 1 миллион – Павлу Андрееву, который курировал сделку со стороны «Спартака», – написал Карпов.

  • Сегодня «Краснодар» объявил о продлении соглашения с 31-летним колумбийцем до лета 2027 года.
  • В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «Краснодар»
  • Кордоба в России с 2021 года.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кордоба Джон
Комментарии (10)
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oyabun
1730824624
Никитин пишет что Кордоба и так зарабатывает сейчас в Краснодаре 4-4,5 млн. в зависимости от личных достижений. А с новым контрактом ему ещё добавили. Так какой смысл ему было переходить?
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theonewhoisnotafraidofyou
1730828810
Да нафиг ему народные и не нужны были, просто этим навёл суету, чтобы выбить жирный контракт
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erybov1965
1730830834
Зарплата и агентские почти поровну,капец нашему футболу.И это только то,что на поверхности.
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Сергей-Садковский-google
1730864864
Никто конкретно не знает, какая зарплата у Кордобы в Краснодаре, пишут от балды, разносят слухи, как бабки на лавке у подъезда... На разных ресурсах у него разная зарплата. Это сугубо наша русская привычка, считать деньги в чужом кармане.
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Борис34684
1730874119
Да,очень уж большие деньги крутятся мимо футбола, РФС пора завязывать с утечкой денег левым людям от футбола.
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