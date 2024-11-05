Стало известно, от какой зарплаты в «Спартаке» отказался Кордоба

Инсайдер Иван Карпов сообщил условия, предложенные форварду «Краснодара» Джону Кордобе «Спартаком» в сентябре.
«Спартак» предлагал 31-летнему форварду 3,5 миллиона евро оклад и 3 миллиона агентских.
Важно, что из этой комиссии лишь 2 приходились агентству Джона, а еще 1 миллион – Павлу Андрееву, который курировал сделку со стороны «Спартака», – написал Карпов.
- Сегодня «Краснодар» объявил о продлении соглашения с 31-летним колумбийцем до лета 2027 года.
- В сезоне-2024/25 на счету форварда 8 мячей и 4 голевые передачи в 14 матчах за «Краснодар»
- Кордоба в России с 2021 года.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова