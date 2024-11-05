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    • Погребняк назвал виновного в драке ЦСКА и «Спартака» – это не Виллиан Роша

    Погребняк назвал виновного в драке ЦСКА и «Спартака» – это не Виллиан Роша

    Бывший спартаковец Павел Погребняк высказался о драке ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

    «Винить нужно не Рошу, а неквалифицированное судейство Сухого. Человек допустил масштабную драку в дерби, это только на его совести.

    Остановил бы судья игру перед этим моментом, показал бы Роше жeлтую – всe бы на этом и закончилось. Неквалифицированное судейство. Но, конечно, поведение Роши – это красная карточка. И Литвинова тоже, я бы удалил обоих», – сказал Погребняк.

    • В результате драки красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.
    • Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.
    • КДК приступил к изучению инцидента.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2024 17:17
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    Комментарии (8)
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    NewLife
    1730817846
    Автора заголовка в дурдом)) "С ушами оторвал я бриллианты, а судья сказал мне - просто хулиган ты" Вили Токарев
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    NewLife
    1730818200
    "Остановил бы судья игру перед этим моментом, показал бы Роше жeлтую – всe бы на этом и закончилось." И все даже не начиналось бы, если бы накануне Рошу отправили в космос))))
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    Marshall1956
    1730825066
    Рефери поднял высокую планку единоборств и мяч оставался у спартака поэтому бессмысленно было останавливать матч.Желтую мог показать позже,но первыми накинулись именно спартаковцы ,значит и виноваты они
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    bset
    1730830910
    Я читаю все это несколько дней и не понимаю - о чем речь? Атака продолжалась. Его бы съели, если бы он свистнул на том моменте. И по драке особо вопросов нет - что значит судья виноват, что драку допустил? Рошу кулаками махать заставлял? Футболисты дети что ли, что с ними нянчиться нужно?
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