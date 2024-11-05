Погребняк назвал виновного в драке ЦСКА и «Спартака» – это не Виллиан Роша

Бывший спартаковец Павел Погребняк высказался о драке ЦСКА и «Спартака» в матче 14-го тура РПЛ (0:2).

«Винить нужно не Рошу, а неквалифицированное судейство Сухого. Человек допустил масштабную драку в дерби, это только на его совести.

Остановил бы судья игру перед этим моментом, показал бы Роше жeлтую – всe бы на этом и закончилось. Неквалифицированное судейство. Но, конечно, поведение Роши – это красная карточка. И Литвинова тоже, я бы удалил обоих», – сказал Погребняк.

В результате драки красные карточки получили защитник ЦСКА Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

Уходя с поля, Роша схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля. Также в потасовке участвовал защитник «Спартака» Срджан Бабич.

КДК приступил к изучению инцидента.

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