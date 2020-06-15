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Фернандо Риксен
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
17
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
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Все новости
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
8
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
4
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
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«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
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19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
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Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
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Фернандо Риксен
Имя
Фернандо
Фамилия
Риксен
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Воспитаник
ЮАФ "Рода" Керкраде (Голландия)
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
27 июля 1976 (46 лет)
Рост
175
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15 июня 2020
11:44
В Британии презентовали книгу о последних днях Риксена
1
25 сентября 2019
20:05
Видео
В Глазго прошли похороны Риксена
2
23 сентября 2019
16:48
Жена Риксена: «Перед смертью Фернандо настоял, чтобы я держалась подальше»
11
18 сентября 2019
21:58
Биограф Риксена: «Я даже рад, что теперь Фернандо наконец-то отдыхает»
1
18:35
Матч «Рейнджерс» – «Фейеноорд» в Лиге Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене
15:58
Фото
Болельщики «Рейнджерс» приносят к стадиону «Айброкс» цветы и футболки со словами о Риксене
15:36
«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене
1
14:36
Медведев: «Зенит» обязательно организует акцию в память о Риксене»
1
14:15
Широков – о Риксене: «Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, добрый в жизни»
2
14:10
«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Риксена
4
13:47
Умер Фернандо Риксен
54
30 июня 2019
09:53
Фото
Состоялась прощальная вечеринка Риксена. Экс-зенитовец смертельно болен
4
28 июня 2019
13:52
Фото
«Никогда не сдавайся, Фернандо!». Игроки «Зенита» поддержали Риксена баннером
25 июня 2019
20:17
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за граффити в адрес смертельно больного мужа
3
11 июня 2019
14:59
Экс-игрок «Зенита» Риксен: «Я не собираюсь умирать 28 июня. Я продолжу бороться, но без всеобщего внимания»
8
10 июня 2019
20:45
Медведев: «Риксен – один из самых самоотверженных игроков в истории «Зенита». Мы помним о нем, любим его»
3
15:26
Видео
Экс-хавбек «Зенита» Риксен пригласил поклонников на свой прощальный вечер. Игрок смертельно болен
6
15 ноября 2018
18:59
Экс-игрок «Зенита» Риксен чуть не умер из-за ошибки медсестры
6
11 сентября 2018
00:45
Риксен общается с семьей с помощью компьютера. В мае голландец потерял способность разговаривать
4
8 мая 2018
12:59
Экс-хавбек «Зенита» Риксен из-за болезни потерял способность разговаривать
4
12 января 2018
23:50
Видео
В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни
16
20 ноября 2017
10:29
Видео
Риксен появился на матче «Рейнджерс» в инвалидной коляске
10
19 ноября 2017
23:53
«Зенит» передаст Риксену все вырученные от продажи атрибутики средства
22
18 октября 2016
13:25
Риксен, борющийся с тяжелой болезнью, получил приглашение от Роналду на матч Лиги чемпионов
2
8 мая 2016
09:28
Раньери пожертвует денежный приз на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом
8 апреля 2016
12:18
Орлов: «Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках»
17
2 марта 2016
17:09
Риксен: «По прогнозам врачей я должен был умереть более года назад»
2
20 сентября 2015
08:11
Риксен: «Чувствую себя несколько униженным, что столько людей помогают мне»
1
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