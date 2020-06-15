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Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
Завершил карьеру
27 июля 1976 (50)
| Полузащитник
175 см | 75 кг
Нидерланды
Статистика
Новости
Публикации
В Британии презентовали книгу о последних днях Риксена
2020.06.15 11:44
1
Видео
В Глазго прошли похороны Риксена
2019.09.25 20:05
2
Жена Риксена: «Перед смертью Фернандо настоял, чтобы я держалась подальше»
2019.09.23 16:48
11
Биограф Риксена: «Я даже рад, что теперь Фернандо наконец-то отдыхает»
2019.09.18 21:58
1
Матч «Рейнджерс» – «Фейеноорд» в Лиге Европы начнется с минуты молчания в память о Риксене
2019.09.18 18:35
Фото
Болельщики «Рейнджерс» приносят к стадиону «Айброкс» цветы и футболки со словами о Риксене
2019.09.18 15:58
«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене
2019.09.18 15:36
1
Медведев: «Зенит» обязательно организует акцию в память о Риксене»
2019.09.18 14:36
1
Широков – о Риксене: «Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, добрый в жизни»
2019.09.18 14:15
2
«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Риксена
2019.09.18 14:10
4
Умер Фернандо Риксен
2019.09.18 13:47
54
Фото
Состоялась прощальная вечеринка Риксена. Экс-зенитовец смертельно болен
2019.06.30 09:53
4
Фото
«Никогда не сдавайся, Фернандо!». Игроки «Зенита» поддержали Риксена баннером
2019.06.28 13:52
Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за граффити в адрес смертельно больного мужа
2019.06.25 20:17
3
Экс-игрок «Зенита» Риксен: «Я не собираюсь умирать 28 июня. Я продолжу бороться, но без всеобщего внимания»
2019.06.11 14:59
8
Медведев: «Риксен – один из самых самоотверженных игроков в истории «Зенита». Мы помним о нем, любим его»
2019.06.10 20:45
3
Видео
Экс-хавбек «Зенита» Риксен пригласил поклонников на свой прощальный вечер. Игрок смертельно болен
2019.06.10 15:26
6
Экс-игрок «Зенита» Риксен чуть не умер из-за ошибки медсестры
2018.11.15 18:59
5
Риксен общается с семьей с помощью компьютера. В мае голландец потерял способность разговаривать
2018.09.11 00:45
4
Экс-хавбек «Зенита» Риксен из-за болезни потерял способность разговаривать
2018.05.08 12:59
4
Видео
В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни
2018.01.12 23:50
16
Видео
Риксен появился на матче «Рейнджерс» в инвалидной коляске
2017.11.20 10:29
10
«Зенит» передаст Риксену все вырученные от продажи атрибутики средства
2017.11.19 23:53
22
Риксен, борющийся с тяжелой болезнью, получил приглашение от Роналду на матч Лиги чемпионов
2016.10.18 13:25
2
Раньери пожертвует денежный приз на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом
2016.05.08 09:28
Орлов: «Риксен в Петербурге не только выпивал, но и крепко сидел на наркотиках»
2016.04.08 12:18
17
Риксен: «По прогнозам врачей я должен был умереть более года назад»
2016.03.02 17:09
2
Риксен: «Чувствую себя несколько униженным, что столько людей помогают мне»
2015.09.20 08:11
1
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Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
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У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
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Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
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