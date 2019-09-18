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    «Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене

    Матч 10-го тура РПЛ «Зенит»«Рубин» начнется с минуты молчания.

    Памятная акция будет посвящена бывшему футболисту петербургского клуба Фернандо Риксену, который умер в среду утром.

    Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет на «Газпром Арене» 21 сентября, начало – в 19:00 мск.

    • С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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