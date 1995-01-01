Умер Фернандо Риксен

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет.

Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.

30 июня состоялась прощальная вечеринка Риксена.