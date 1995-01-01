Умер Фернандо Риксен

Пусть земля будет пухом,,,,,родным пережить это горе,,,,
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет.
Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
30 июня состоялась прощальная вечеринка Риксена.
- Риксен – воспитанник футбольной академии клуба «Рода» Керкраде. В 1993 году дебютировал в основном составе клуба «Фортуна» Ситтард.
- В 2000 году хавбек перешел в шотландский «Рейнджерс» за 3,6 миллиона фунтов.
- Летом 2006 года голландский тренер Дик Адвокат пригласил его в «Зенит». Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
- В 2013 году Риксен завершил профессиональную карьеру.