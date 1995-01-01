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    Умер Фернандо Риксен

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет.

    Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.

    30 июня состоялась прощальная вечеринка Риксена.

    • Риксен – воспитанник футбольной академии клуба «Рода» Керкраде. В 1993 году дебютировал в основном составе клуба «Фортуна» Ситтард.
    • В 2000 году хавбек перешел в шотландский «Рейнджерс» за 3,6 миллиона фунтов.
    • Летом 2006 года голландский тренер Дик Адвокат пригласил его в «Зенит». Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • В 2013 году Риксен завершил профессиональную карьеру.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +12178

      slavutiq70 7 минут назад

      Пусть земля будет пухом,,,,,родным пережить это горе,,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      Alex ostrov 31 минуту назад

      Отдыхай наш хороший друг!!! Таких бойцов ещё поискать надо!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5827

      mihail200606 34 минуты назад

      Эээхх.. Держался до конца, молодец...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Moisey 52 минуты назад

      Светлая память

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +961

      Bozigit 55 минут назад

      Соболезную

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      mikatv 57 минут назад

      Светлая память. Настоящий боец!

      3
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      Рейтинг: +1523

      Kollljan 59 минут назад

      Все под Богом ходим.

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      Рейтинг: +2022

      BlackMurder 1 час назад

      Мои соболезнования родным и близким! Вечная память

      4
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      Рейтинг: +7355

      alex1951 1 час назад

      Спи спокойно...

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      Рейтинг: +980

      Tsigan 1 час назад

      Боец!!!

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