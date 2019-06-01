Состоялась прощальная вечеринка Риксена. Экс-зенитовец смертельно болен

В Глазго прошла прощальная вечеринка полузащитника «Зенита» и ряда других клубов Фернандо Риксена. Бывший футболист болен боковым амиотрофическим склерозом.

На мероприятии побывали порядка 200 фанатов, включая поклонников «Зенита». На вечеринку пришли также друзья голландца. Теперь Риксен намерен сосредоточиться на здоровье и на публике не появляться.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год.

В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Смертельный диагноз у Риксена диагностировали в 2013 году.

Риксен устраивает вечеринку перед смертью. Будут комики, алкоголь и большой ужин