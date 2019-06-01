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    Состоялась прощальная вечеринка Риксена. Экс-зенитовец смертельно болен

    В Глазго прошла прощальная вечеринка полузащитника «Зенита» и ряда других клубов Фернандо Риксена. Бывший футболист болен боковым амиотрофическим склерозом.

    На мероприятии побывали порядка 200 фанатов, включая поклонников «Зенита». На вечеринку пришли также друзья голландца. Теперь Риксен намерен сосредоточиться на здоровье и на публике не появляться.

    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год.
    • В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Смертельный диагноз у Риксена диагностировали в 2013 году.

    Риксен устраивает вечеринку перед смертью. Будут комики, алкоголь и большой ужин

    Источник: The Scottish Sun

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1266

      ухоженный крокодил 9 минут назад

      Это просто пиз.дец!
      Есть лаве, но ни ху.я не выличиться. Сопереживаю ему и его семье.

      2
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      ...
      Рейтинг: +613

      88serega88 > ухоженный крокодил 6 минут назад

      у него нет лаве, он на пожертвования живет, его бывшая жена все отжала!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2774

      Добрый Бобер 33 минуты назад

      Ужасная ситуация. Самое поганое для него, что никакой надежды нет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +501

      Boeung777 1 час назад

      Здоровья Риксену и терпения и сил его семье.

      4
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    sv1969
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