Медведев: «Риксен – один из самых самоотверженных игроков в истории «Зенита». Мы помним о нем, любим его»

Президент «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о болезни экз-полузащитника клуба Фернандо Риксена.

В 2013-м году голландцу диагностировали амиотрофический склероз, относящейся к категории неизлечимых болезней. Сегодня, 10-го июня, 42-летний Риксен пригласил болельщиков на прощальный вечер.

«Конечно, Риксен – один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в «Зените». Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным.

Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нем, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне», – сказал Медведев.

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«Конечно, Риксен — один из самых самобытных, самых самоотверженных, самых стойких, самых эмоциональных игроков, которые выступали в „Зените“. Он был бескомпромиссным, самоотверженным, бесстрашным. Конечно, это страшная трагедия, что он столкнулся с болезнью, с которой очень тяжело бороться. Он мужественно борется, поэтому хочу пожелать ему, чтобы он не сдавался. Мы помним о нeм, любим его. Вся наша армия болельщиков на его стороне», — цитирует Медведева «Р-Спорт». Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3778419-medvedev-v-zenite-pomnjat-o-riksene-hochu-pozhelat-emu-chtoby-on-ne-sdavalsja.html

боковым амиотрофическим склерозом. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3778419-medvedev-v-zenite-pomnjat-o-riksene-hochu-pozhelat-emu-chtoby-on-ne-sdavalsja.html

боковым амиотрофическим склерозом. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-3778419-medvedev-v-zenite-pomnjat-o-riksene-hochu-pozhelat-emu-chtoby-on-ne-sdavalsja.html