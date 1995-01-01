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    Экс-хавбек «Зенита» Риксен пригласил поклонников на свой прощальный вечер. Игрок смертельно болен

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен обратился к своим друзьям и поклонникам. Голландец пригласил их на свой прощальный вечер.

    В 2013 году у 42-летнего футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь неизлечима.

    Мероприятие пройдет 28 июня в отеле GoGlasgow Urban. Стоимость билета – 70 евро.

    «Здравствуйте. 28 число будет особенным для меня. Поскольку это стало очень трудно для меня, это будет мой последний вечер.

    Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», – говорится в заявлении Риксена, записанное с помощью устройства для генерации речи.

    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год.
    • В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Твиттер-аккаунт Ricksen my friend/pauline

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      razory 40 минут назад

      хороший игрок был в Зените

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