Экс-хавбек «Зенита» Риксен пригласил поклонников на свой прощальный вечер. Игрок смертельно болен

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен обратился к своим друзьям и поклонникам. Голландец пригласил их на свой прощальный вечер.

В 2013 году у 42-летнего футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Эта болезнь неизлечима.

Мероприятие пройдет 28 июня в отеле GoGlasgow Urban. Стоимость билета – 70 евро.

«Здравствуйте. 28 число будет особенным для меня. Поскольку это стало очень трудно для меня, это будет мой последний вечер.

Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», – говорится в заявлении Риксена, записанное с помощью устройства для генерации речи.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год.

В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.