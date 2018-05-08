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  • Экс-хавбек «Зенита» Риксен из-за болезни потерял способность разговаривать

Экс-хавбек «Зенита» Риксен из-за болезни потерял способность разговаривать

8 мая 2018, 12:59
4

Состояние здоровья экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, которому в 2013 годы был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз, значительно ухудшилось – футболист потерял способность разговаривать.

«Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза. Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это», – рассказал биограф и хороший друг Риксена Винсент де Врис.

Боковой (латеральный) амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига) – это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Напомним, Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год.

Источник: Telegraaf.nl
Голландия Зенит Риксен Фернандо
Комментарии (4)
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acer2003
1525775134
Искренние сожаления,держись !!!
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lotsman
1525775725
Это нужно взять на заметку тем, кто любит оговаривать за спиной, кого либо.
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10tolik10
1525781454
Он уже пару лет как потерял дар речи, только жена понимала его говор
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Антон bx14e
1525787240
Владимир Константинов из Славного Детройта инвалидом стал,а ведь одним из сильнейших спортсменов был,и Риксен,проводя параллель,теперь такой же...Как бы и кем ты ни был,на всё Воля Божья..Не совершайте плохих поступков,люди!не обманывайте друг друга! Помните,что после земной жизни,будет другая и придется за всё отвечать..(
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