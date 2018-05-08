Экс-хавбек «Зенита» Риксен из-за болезни потерял способность разговаривать

Состояние здоровья экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, которому в 2013 годы был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз, значительно ухудшилось – футболист потерял способность разговаривать.

«Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза. Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это», – рассказал биограф и хороший друг Риксена Винсент де Врис.

Боковой (латеральный) амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига) – это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Напомним, Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год.