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    Экс-хавбек «Зенита» Риксен из-за болезни потерял способность разговаривать

    Состояние здоровья экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, которому в 2013 годы был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз, значительно ухудшилось – футболист потерял способность разговаривать.

    «Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним – его моргающие глаза. Болезнь сказалась на работе органов речи, сила исчезла из рук и ног. Вопрос в том, как долго он сможет выдержать это», – рассказал биограф и хороший друг Риксена Винсент де Врис.

    Боковой (латеральный) амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига) – это медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

    Напомним, Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год.

    Источник: Telegraaf.nl

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    08.05.2018 12:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 мая 2018, 16:47

      Владимир Константинов из Славного Детройта инвалидом стал,а ведь одним из сильнейших спортсменов был,и Риксен,проводя параллель,теперь такой же...Как бы и кем ты ни был,на всё Воля Божья..Не совершайте плохих поступков,люди!не обманывайте друг друга! Помните,что после земной жизни,будет другая и придется за всё отвечать..(

      1
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      Рейтинг: +33

      10tolik10 8 мая 2018, 15:10

      Он уже пару лет как потерял дар речи, только жена понимала его говор

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 8 мая 2018, 13:35

      Это нужно взять на заметку тем, кто любит оговаривать за спиной, кого либо.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 мая 2018, 13:25

      Искренние сожаления,держись !!!

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