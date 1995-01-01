В Глазго прошли похороны Риксена

Бывший защитник «Рейнджерс» и «Зенита» Фернандо Риксен был сегодня похоронен в Глазго.

Церемония прощания прошла в церкви Веллингтон.

С футболистом простились болельщики, бывшие партнеры по шотландской команде, а также главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

18 сентября Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет.

Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Умер Фернандо Риксен. Перед смертью он устроил вечеринку с комиками, алкоголем и большим ужином