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    Фернандо Риксен - статистика

    Имя Фернандо
    Фамилия Риксен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник ЮАФ "Рода" Керкраде (Голландия)
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июля 1976 (46 лет)
    Рост 175
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2008 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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