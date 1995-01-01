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    Биограф Риксена: «Я даже рад, что теперь Фернандо наконец-то отдыхает»

    Ушел из жизни бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен. Трагическое событие прокомментировал биограф спортсмена Винсент де Врис.

    «Сложно смириться со смертью Фернандо. В какой-то степени я даже рад, что он теперь наконец-то отдыхает. Не совсем то слово, но тем не менее. Жизнь Риксена была короткой, но прекрасной. Он прожил на два-три года дольше, чем прогнозировалось», – приводит слова де Вриса AD.nl.

    • Риксен – воспитанник футбольной академии клуба «Рода» (Керкраде). В 1993 году дебютировал в основном составе клуба «Фортуна» (Ситтард).
    • В 2000 году хавбек перешел в шотландский «Рейнджерс» за 3,6 миллиона фунтов.
    • Летом 2006 года голландский тренер Дик Адвокат пригласил его в «Зенит». Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Умер Фернандо Риксен. Перед смертью он устроил вечеринку с комиками, алкоголем и большим ужином

    Источник: AD.nl

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