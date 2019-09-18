Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Умер Фернандо Риксен. Перед смертью он устроил вечеринку с комиками, алкоголем и большим ужином


    3
    Голосов: 35
    18.09.2019 13:48
    Конец печальной истории.

    UPD: Сегодня умер Фернандо Риксен. В 2013 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, с которым он боролся шесть лет.

    Грустные новости из Шотландии. Фернандо Риксен, который давно страдает от амиотрофического склероза, в своем твиттере объявил о прощальном вечере.

    «Привет. 28-го числа для меня будет особенный вечер. Мне становится очень тяжело, поэтому для меня это будет последняя ночь. Приходите и сделайте ее запоминающейся», – говорится в заявлении Риксена. Прощальный вечер пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel в Глазго. Стоимость входа – 70 фунтов. Кстати, все деньги отправят в фонд Риксена и фонд The Motor Neurone Disease Association (который изучает амиотрофический склероз).

    Каждого гостя ожидает ужин из трех блюд и выпивка на входе. Туда уже собираются телеведущий Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен и некоторые бывшие футболисты.

    Фернандо решил торжественно завершить тяжелейшее испытание, стоившее ему нормальной жизни.

    Как проходила болезнь

    Напомним еще раз, как все произошло.

    В октябре-ноябре 2013-го Фернандо Риксен признался, что серьезно болен. Сначала он написал о болезни в автобиографии, потом пришел на голландское шоу и разорвал эфир своими словами.

    Диагноз – болезнь Лу Герига (амиотрофический склероз). Если просто – неизлечимое заболевание нервной системы, которое приводит к поражению головного, спинного мозгов, а потом – к параличу и атрофии мышц. Несмотря на это, Риксен был очень позитивен: «Я буду бороться. Однажды кому-то придется стать первым человеком, кто победит это ужасное заболевание и выживет. Пускай этим человеком буду я. Я буду бойцом, каким всегда был. Вы можете рассчитывать на это».

    Фернандо действительно боролся, но этого оказалось мало. Вот – ключевые события, подчеркивающие, как Риксен таял на глазах семьи и врачей:

    • Через год после выступления на голландском ТВ врачи рассказали, что работоспособность легких Риксена увеличилась с 55% до 99%. Примерно в то же время стало известно, что бывший футболист «Зенита» принимает российские препараты за 2 тысячи евро, которые не прошли клинических испытаний.

    • В течение всего времени Риксена поддерживали клубы и известные футболисты. «Зенит» переводил деньги на лечение Фернандо, «Ренджерс» ввел Риксена в зал славы. Криштиану Роналду обещал поухаживать за ним, если Фернандо приедет на матчи «Реала».

    При этом сам Риксен часто отзывался на приглашения и ездил, к примеру, на матчи «Рейнджерс». В январе 2018-го его первый и последний профессиональный клуб «Фортуна» установила памятник (деньги на него собирали команда, ее болельщики, спонсоры) в честь футболиста. Риксен приехал на церемонию открытия в инвалидной коляске и сильно растрогался. На той презентации был Марк ван Боммел, и он тоже не сдержал эмоции.

    • Май 2018-го. Риксен больше не может самостоятельно разговаривать. С того момента он разговаривал со своими родными и друзьями по специальному компьютеру. Кстати, подобная модель была у Стивена Хокинга.

    • Ноябрь 2018-го. Риксен чуть не умер в больнице Глазго из-за того, что медсестра перепутала его с другим пациентом. Она положила его перед компьютером, хотя этого нельзя было делать, потому что ему чистят легкие.

    • В начале января стало известно, что Риксен до конца будет находиться в больнице – только так врачи смогут поддерживать его жизнь.

    Всего за пару лет он сильно похудел, перестал ходить, но все еще достаточно мужественно относится к своей ситуации. Он говорит, что не верит в религию, потому что сомневается, что какой-либо бог способен послать такое испытание одному человеку. Он злится, потому что зависим от других людей и ничего не может поделать с этим.

    На фоне этого особенно грустными выглядят слова его жены Вероники: «Мы должны были улетать домой из больницы рано утром, в семь. Изабелла (их дочь) подумала, что Фернандо полетит домой вместе с нами. Когда сюда приехали забрать нас, она спросила: «Почему мы едем без папы?» Мы плакали все трое. Дома каждый день она спрашивает меня, когда он вернется, и для меня это самое тяжелое. Она считает, что ее папа другой, что ее папа старый. И сейчас меня устраивает то, что она так думает. Я не хочу усложнять все для нее еще больше. Она очень по нему скучает».

    После постановки диагноза врачи давали Риксену год-полтора, но Фернандо держался почти шесть лет. Он любит жизнь, поэтому отказался от эвтаназии. Даже сейчас, в безвыходной ситуации, он поступает так, чтобы родным было не так тяжело: организовывает прощальный вечер, приглашая комиков и устраивая из этого ужин.

    Материалы по теме:

    «Могу умереть, но не собираюсь сдаваться». Как бунтарь Риксен продолжает бороться со смертью

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, инстаграм Вероники Риксен
    Рейтинг: 3 Голосов: 35
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica 20 марта 2020, 18:49

      В зените уважал Данни и Фернандо Риксена, хороший мужик был, покойся с миром..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 18 сентября 2019, 23:57

      Мир праху, Человеку с железной волей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Syarich 18 сентября 2019, 23:31

      Жал ему руку, брал автограф, фотографировался с ним - не могу представить, что его больше нет.... Хотя нет - он есть, всегда будет в наших сердцах.
      Спи спокойно "железный голландец".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 18 сентября 2019, 22:31

      Фернандо порубится в раю теперь. Он славно пожил. Вечная память.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 18 сентября 2019, 21:12

      Царство небесное!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 18 сентября 2019, 18:16

      соболезную

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 сентября 2019, 17:42

      земля пухом

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 18 сентября 2019, 17:31

      железный мужик! очень жаль....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 сентября 2019, 17:27

      Соболезную

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 18 сентября 2019, 16:47

      Боец, Вечная Память!!!

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11