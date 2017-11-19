«Зенит» передаст Риксену все вырученные от продажи атрибутики средства

Все средства, которые будут выручены «Зенитом» с продажи атрибутики, посвященной чемпионству 2007 года, будут переданы Фернандо Риксену. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что четыре года назад у бывшего защитника сине-бело-голубых обнаружили тяжелейшее заболевание – боковой амиотрофический склероз.

«Все средства, которые будут выручены от продажи атрибутики, поступят на лечение Фернандо Риксена. «Зенит» передает привет Фернандо и благодарит за трофеи, завоеванные в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении петербуржцев.

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