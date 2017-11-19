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  • «Зенит» передаст Риксену все вырученные от продажи атрибутики средства

«Зенит» передаст Риксену все вырученные от продажи атрибутики средства

19 ноября 2017, 23:53
22

Все средства, которые будут выручены «Зенитом» с продажи атрибутики, посвященной чемпионству 2007 года, будут переданы Фернандо Риксену. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, что четыре года назад у бывшего защитника сине-бело-голубых обнаружили тяжелейшее заболевание – боковой амиотрофический склероз.

«Все средства, которые будут выручены от продажи атрибутики, поступят на лечение Фернандо Риксена. «Зенит» передает привет Фернандо и благодарит за трофеи, завоеванные в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении петербуржцев.

«Могу умереть, но не собираюсь сдаваться». Как бунтарь Риксен продолжает бороться со смертью

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Риксен Фернандо
Комментарии (22)
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insider_retro
1511125298
По-человечески и правильно!.. Работа клуба с бывшими игроками и болельщиками придаёт клубу нужный и понятный формат в современной деятельности!!..
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Zenmaster
1511125424
Это здорово ! Дай Бог Фернандо Риксену здоровья !!!
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Tsigan
1511125747
Фернандо красавчик,мужик!!!
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mialkov
1511126196
Уважуха! Риксену - СИЛЫ для полной ПОБЕДЫ над болезнью!
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Павел Амурский
1511126445
Достойное дело великого клуба.
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paracetamol
1511126723
Вофка Быстров тоже бедствует, отовсюду выгнали. Может и ему отщипнуть малость?
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Павелий
1511127074
А лучше бы зарплату Фурсенко отдали. Быстрее и проще.
Ответить
3a zenit
1511128102
никогда не понимал этот геморрой типо купи это,а мы ему деньги отдадим.Если деньги есть почему не отдать просто так и по тихому.имея кучу бабла собирать с людей деньги продавая своё-это самая конченная и жадная благотворительность в которой ещё пиарят себя как спасители!
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kazak1975
1511129598
Нандо- борец. Дай Бог недугу устаканиться. Здоровья ему. А мудачью всякому, паче тем- кто уже отписался, гемора во всю жопу.
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qwerty991
1511131734
Эт правильно. Своих не забывают. Побольше бы таких дел. Низкий поклон его жене которая всегда рядом с ним. Всем бы таких жен.
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