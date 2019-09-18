Болельщики «Рейнджерс» приносят к стадиону «Айброкс» цветы и футболки со словами о Риксене

Фанаты «Глазго Рейнджерс» почтили память Фернандо Риксена, который умер в среду утром в Шотландии.

Болельщики приносят к стадиону «Айброкс» футболки, на которых написаны слова благодарности Риксену. «Покойся с миром, Фернандо», «Храни тебя Господь» – написано на форме «Рейнджерс», которую вешают на ограждение.

Также фанаты оставляют цветы возле забора стадиона.

С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.

Голландец перешел в «Рейнджерс» в 2000 году из «АЗ Алкмаар». За семь лет Риксен сыграл 71 матч за шотландский клуб, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.