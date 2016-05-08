Раньери пожертвует денежный приз на борьбу с боковым амиотрофическим склерозом

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери 9 мая получит наргаду Bearzot Prize, которая вручается лучшему итальянскому тренеру сезона. Тем не менее, Раньери не собирается забирать себе денежный приз в размере 5 тысяч евро, вместо этого он пожертвует средства в фонд имени Стефано Боргоново, который занимается исследованиями бокового амиотрофического склероза.

На настоящий момент БАС является неизлечимым заболеванием. Среди футболистов оно коснулось экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, который объявил о своем диагнозе в 2013 году.