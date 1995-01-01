Медведев: «Зенит» обязательно организует акцию в память о Риксене»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о желании организовать акцию в память о бывшем полузащитнике питерского клуба Фернандо Риксене.
«По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — сказал Медведев.
- Риксен скончался сегодня утром.
- С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
- Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.