Медведев: «Зенит» обязательно организует акцию в память о Риксене»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о желании организовать акцию в память о бывшем полузащитнике питерского клуба Фернандо Риксене.

«По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — сказал Медведев.