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    Медведев: «Зенит» обязательно организует акцию в память о Риксене»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о желании организовать акцию в память о бывшем полузащитнике питерского клуба Фернандо Риксене.

    «По поводу акции в его память: мы сейчас думаем над этим и обязательно что-то организуем», — сказал Медведев.

    • Риксен скончался сегодня утром.
    • С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: «Чемпионат»

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