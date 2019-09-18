Широков – о Риксене: «Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, добрый в жизни»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал смерть экс-игрока питерской команды Фернандо Риксена.
«Хочу выразить соболезнования всем близким и родным Фернандо. Это ужасная новость. Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, и добрый в жизни. Мне очень жаль», – сказал Широков.
- Риксен скончался сегодня утром в возрасте 43 лет.
- С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
- Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.