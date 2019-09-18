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    Широков – о Риксене: «Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, добрый в жизни»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал смерть экс-игрока питерской команды Фернандо Риксена.

    «Хочу выразить соболезнования всем близким и родным Фернандо. Это ужасная новость. Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, и добрый в жизни. Мне очень жаль», – сказал Широков.

    • Риксен скончался сегодня утром в возрасте 43 лет.
    • С 2013 года футболист страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Sport24

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