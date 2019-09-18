Широков – о Риксене: «Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, добрый в жизни»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал смерть экс-игрока питерской команды Фернандо Риксена.

«Хочу выразить соболезнования всем близким и родным Фернандо. Это ужасная новость. Это был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле, и добрый в жизни. Мне очень жаль», – сказал Широков.