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    Жена Риксена: «Перед смертью Фернандо настоял, чтобы я держалась подальше»

    Вероника Риксен, жена бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, рассказала, почему не была рядом в момент его смерти.

    «Он настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью. Фернандо был любовью всей моей жизни, хотела быть с ним до конца.

    Буду до конца жизни винить себя за то, что согласилась, но уважаю его выбор, хотя было очень больно. Я должна была уважать это решение. Он понимал, насколько эмоционально это будет для меня и нашей дочери. Она слишком мала, чтобы видеть, как папа умирает. Спрашивала его каждую секунду: «Могу зайти к тебе?» Но он всегда отказывался.

    Чем-то занималась по дому, когда услышала звонок, мне сказали, что муж скончался. Невозможно подготовиться к смерти. Не могу вспомнить, что происходило дальше.

    Не знаю, чем буду заниматься. Сложно сказать о планах после среды (день смерти Риксена – прим. «Бомбардира»). Фернандо был моим мужем и строил совместные планы даже во время болезни. Не понимаю, что будет дальше, – сказала Вероника Риксен.

    • 18 сентября Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет.
    • Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Daily Record

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +756

      GSmall 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А чё тебе печалиться.Бабла и внукам хватит

      -5
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      Рейтинг: +902

      Dimka_Foxy > GSmall 1 час назад

      Идиот бл*, не всё в этой жизни измеряется деньгами.

      3
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      ...
      Рейтинг: +648

      Mister_Tomsk > GSmall 21 минуту назад

      конченая обезьяна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +756

      GSmall > Mister_Tomsk 12 минут назад

      Я в курсе кто твоя мамка,не надо пиариться.Сын ша .а вы

      -2
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