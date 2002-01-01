Жена Риксена: «Перед смертью Фернандо настоял, чтобы я держалась подальше»

Вероника Риксен, жена бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, рассказала, почему не была рядом в момент его смерти.

«Он настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью. Фернандо был любовью всей моей жизни, хотела быть с ним до конца.

Буду до конца жизни винить себя за то, что согласилась, но уважаю его выбор, хотя было очень больно. Я должна была уважать это решение. Он понимал, насколько эмоционально это будет для меня и нашей дочери. Она слишком мала, чтобы видеть, как папа умирает. Спрашивала его каждую секунду: «Могу зайти к тебе?» Но он всегда отказывался.

Чем-то занималась по дому, когда услышала звонок, мне сказали, что муж скончался. Невозможно подготовиться к смерти. Не могу вспомнить, что происходило дальше.

Не знаю, чем буду заниматься. Сложно сказать о планах после среды (день смерти Риксена – прим. «Бомбардира»). Фернандо был моим мужем и строил совместные планы даже во время болезни. Не понимаю, что будет дальше, – сказала Вероника Риксен.