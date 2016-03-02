Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Риксен: «По прогнозам врачей я должен был умереть более года назад»

Риксен: «По прогнозам врачей я должен был умереть более года назад»

2 марта 2016, 17:09
2

Бывший полузащитник «Зенита« Фернандо Риксен, который страдает от страшной болезни – «боковой амиотрофический склероз» (БАС) , рассказал о своем самочувствии.

«Порой приходится непросто, но я в порядке. Поддержка жены Вероники, дочки Изабеллы, тещи Ирины и друзей дает мне силы бороться. Благодаря этим людям я борюсь каждый день.

По прогнозам врачей я должен был умереть более года назад. Но они ошиблись. Я не только жив – я все еще могу ходить. И я все еще радуюсь этому миру. Бывает, что чувствую себя не очень хорошо, но в целом 2015‑й был хорошим годом. Передвигаться мне немного трудно. Порой уходит целая минута на то, чтобы пройти десять метров. Обычно в течение дня стараюсь ходить так много, насколько это вообще возможно. Пока я в состоянии передвигаться самостоятельно, намерен обходиться без ходунков для инвалидов.

Как таковой боли я не чувствую. Лишь ощущаю, что мышцы слабеют. Представьте, что вы заснули в неудобной позе и отлежали руку. И вот вы просыпаетесь и толком не чувствуете эту руку и не можете ей пошевелить. Вот так БАС примерно и ощущается. При этом мой мозг работает на 100 процентов. Возможно, даже лучше, чем раньше. Но тело не всегда слушается. Это, конечно, огорчает. Я много раз падал: в ванной, в саду, в коридоре, почти всюду. Но это нормально, это часть болезни. Иногда я даже начинаю смеяться над собой в такие моменты. Я понимаю, что иногда мне необходимо попросить кого-то помочь, иначе я упаду и сломаю что-нибудь.

Первым делом я думаю о том, что надо поцеловать жену и дочку и сказать им, что я их люблю. После того как эта миссия выполнена, появляется вторая мысль: как максимально быстро добраться до туалета и при этом не упасть? Был период, когда мне приходилось спать по 18 часов в сутки. Но после курса лечения, который я прошел в Санкт-Петербурге, дела пошли на лад. Лекарство, которое мне выписали, помогает продлить жизнь пациентам с БАС и улучшает самочувствие. Я стал ощущать больше энергии, стал больше двигаться. Правда, я стал намного больше кушать, но не считаю, что это так уж плохо. Чем больше кушаю, тем лучше себя чувствую. Если не ем, меня начинает клонить в сон.

Благодаря болезни я стал более искренним человеком. Я искренне верю в то, что чудо возможно. Рано или поздно мы сможем справиться с этим монстром. Мне бы хотелось, чтобы я стал первым человеком, который бы победил БАС. Наступит день, когда мне станет значительно лучше.

Ожидания от 2016 года? Дожить до конца года», – сказал Риксен.

Источник: «Советский спорт»
Голландия Зенит Риксен Фернандо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
джон базелон
1456933425
Здоровья и терпения!Надеюсь,что все будет хорошо!
Ответить
alp
1456947173
Как это должно быть страшно, жить и знать что можешь умереть уже завтра.... не дай Бог никому!
Ответить
Главные новости
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
9
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
124
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
3
Все новости
Все новости
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
124
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
3
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
17:20
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
7
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
14:57
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+