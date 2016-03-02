Риксен: «По прогнозам врачей я должен был умереть более года назад»

Бывший полузащитник «Зенита« Фернандо Риксен, который страдает от страшной болезни – «боковой амиотрофический склероз» (БАС) , рассказал о своем самочувствии.

«Порой приходится непросто, но я в порядке. Поддержка жены Вероники, дочки Изабеллы, тещи Ирины и друзей дает мне силы бороться. Благодаря этим людям я борюсь каждый день.

По прогнозам врачей я должен был умереть более года назад. Но они ошиблись. Я не только жив – я все еще могу ходить. И я все еще радуюсь этому миру. Бывает, что чувствую себя не очень хорошо, но в целом 2015‑й был хорошим годом. Передвигаться мне немного трудно. Порой уходит целая минута на то, чтобы пройти десять метров. Обычно в течение дня стараюсь ходить так много, насколько это вообще возможно. Пока я в состоянии передвигаться самостоятельно, намерен обходиться без ходунков для инвалидов.

Как таковой боли я не чувствую. Лишь ощущаю, что мышцы слабеют. Представьте, что вы заснули в неудобной позе и отлежали руку. И вот вы просыпаетесь и толком не чувствуете эту руку и не можете ей пошевелить. Вот так БАС примерно и ощущается. При этом мой мозг работает на 100 процентов. Возможно, даже лучше, чем раньше. Но тело не всегда слушается. Это, конечно, огорчает. Я много раз падал: в ванной, в саду, в коридоре, почти всюду. Но это нормально, это часть болезни. Иногда я даже начинаю смеяться над собой в такие моменты. Я понимаю, что иногда мне необходимо попросить кого-то помочь, иначе я упаду и сломаю что-нибудь.

Первым делом я думаю о том, что надо поцеловать жену и дочку и сказать им, что я их люблю. После того как эта миссия выполнена, появляется вторая мысль: как максимально быстро добраться до туалета и при этом не упасть? Был период, когда мне приходилось спать по 18 часов в сутки. Но после курса лечения, который я прошел в Санкт-Петербурге, дела пошли на лад. Лекарство, которое мне выписали, помогает продлить жизнь пациентам с БАС и улучшает самочувствие. Я стал ощущать больше энергии, стал больше двигаться. Правда, я стал намного больше кушать, но не считаю, что это так уж плохо. Чем больше кушаю, тем лучше себя чувствую. Если не ем, меня начинает клонить в сон.

Благодаря болезни я стал более искренним человеком. Я искренне верю в то, что чудо возможно. Рано или поздно мы сможем справиться с этим монстром. Мне бы хотелось, чтобы я стал первым человеком, который бы победил БАС. Наступит день, когда мне станет значительно лучше.

Ожидания от 2016 года? Дожить до конца года», – сказал Риксен.