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    Экс-игрок «Зенита» Риксен чуть не умер из-за ошибки медсестры

    Ошибка медсестры чуть не стоила жизни экс-полузащитнику «Зенита» Фернандо Риксену.

    Как сообщил биограф футболиста Винсент де Врис, 6 октября голландец был госпитализирован в одну из шотландских больниц по причине болей в груди. Медсестра не узнала Риксена и положила его на спину. Сейчас ему нельзя лежать из-за скапливающейся в горизонтальном положении жидкости в легких.

    «Мы прибыли в Шотландию, чтобы навестить его бывший клуб «Рейнджерс», как вдруг Фернандо внезапно стало плохо. Врачи почти сдались. Это был первый случай, когда я на нервах пошел в больницу», – сказал де Врис.

    У Риксена тяжелое заболевание – боковой амиотрофический склероз. В настоящее время голландец передвигается в инвалидном кресле, может двигать только глазами и общается с помощью компьютера.

    Риксен выступал за «Зенит» с лета 2006 по август 2009 года.

    Источник: De Telegraaf

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    15.11.2018 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 15 ноября 2018, 21:24

      Че за текст- не узнала и положила на спину? А если бы узнала, то че б она делала?

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 15 ноября 2018, 20:45

      А еще про наших врачей что-то говорят! Там за приличные деньги вот так могут накосячить. Фернандо держись, ты всегда был бойцом на поле, вот и в жизни выпало нелегкое испытание. Мы помним тебя!

      3
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 15 ноября 2018, 19:47

      А при чём тут узнала медсестра или не узнала? Она что, всех должна знать в лицо? Тут вопрос скорее в другом, где была карта его болезни? Там этого не было написано или она тупо поленилась туда заглянуть?

      5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 ноября 2018, 19:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это ему аукнулось за то, что о Зените плохо отзывался

      -13
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > Бухбух 15 ноября 2018, 19:48

      Он о Зените никогда плохо не отзывался,не выдумывай. Наоборот, ему нравился город, и он хотел проходить своё лечении в России. Но из-за климата врачи не дали добро,ибо в этих условиях болезнь быстрее бы прогрессировала

      1
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