Экс-игрок «Зенита» Риксен чуть не умер из-за ошибки медсестры

Ошибка медсестры чуть не стоила жизни экс-полузащитнику «Зенита» Фернандо Риксену.

Как сообщил биограф футболиста Винсент де Врис, 6 октября голландец был госпитализирован в одну из шотландских больниц по причине болей в груди. Медсестра не узнала Риксена и положила его на спину. Сейчас ему нельзя лежать из-за скапливающейся в горизонтальном положении жидкости в легких.

«Мы прибыли в Шотландию, чтобы навестить его бывший клуб «Рейнджерс», как вдруг Фернандо внезапно стало плохо. Врачи почти сдались. Это был первый случай, когда я на нервах пошел в больницу», – сказал де Врис.

У Риксена тяжелое заболевание – боковой амиотрофический склероз. В настоящее время голландец передвигается в инвалидном кресле, может двигать только глазами и общается с помощью компьютера.

Риксен выступал за «Зенит» с лета 2006 по август 2009 года.