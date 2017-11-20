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Риксен появился на матче «Рейнджерс» в инвалидной коляске

20 ноября 2017, 10:29
10

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен побывал на матче «Рейнджерс» перед встречей 14-го тура чемпионата Шотландии против «Гамильтон Академикал» (0:2). Голландец, выступавший за «Рейнджерс» с 2000 по 2006 год, прибыл на стадион «Айброкс» в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга – журналиста Винсента Де Вриса.

Болельщики тепло встретили своего бывшего футболиста. 41-летний Риксен появился на поле на второй минуте встречи, что символизировало номер, под которым он выступал в шотландском клубе.

Напомним, что в 2013 году футболисту диагностировали боковой амиотрофический склероз.

«Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Шотландия. Премьер-Лига Рейнджерс Зенит Риксен Фернандо
Комментарии (10)
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filosof sparty
1511163250
Тяжёлые кадры...
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bset
1511165571
Печальное зрелище... Ужасный диагноз. Хочется верить, что все закончится хорошо...
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Diesel133
1511165934
Больно смотреть, как с некогда сильными мужиками, бойцами происходит такое((
Ответить
Rebrova
1511166153
поддержка - путь к выздоровлению
Ответить
alexivanof197
1511166261
да уж,кто мог подумать что такое произойдет с сильным и уверенным в себе человеком. желаю победить ему этот недуг
Ответить
OfaZavr
1511166795
Фернандо ты боец и должен выздороветь. Здоровья!
Ответить
Alex ostrov
1511167042
Вот в ком а Фернандо нет сомнений что он будет бороться до конца!!!!!
Ответить
Rtu
1511170137
Слезы наворачиваются! Держись Фернандо!ты был с нами и в год Чемпионства и Кубков УЕФА.....
Ответить
FCZenit1990
1511172887
Только слезы Риксен здоровья тебе
Ответить
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