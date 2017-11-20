Риксен появился на матче «Рейнджерс» в инвалидной коляске

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен побывал на матче «Рейнджерс» перед встречей 14-го тура чемпионата Шотландии против «Гамильтон Академикал» (0:2). Голландец, выступавший за «Рейнджерс» с 2000 по 2006 год, прибыл на стадион «Айброкс» в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга – журналиста Винсента Де Вриса.
Болельщики тепло встретили своего бывшего футболиста. 41-летний Риксен появился на поле на второй минуте встречи, что символизировало номер, под которым он выступал в шотландском клубе.
Напомним, что в 2013 году футболисту диагностировали боковой амиотрофический склероз.
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Источник: Twitter