В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни

Да....какая все таки хрупкая штуковина-человек..И так с любым может.. Парню и его близким, держаться. Зубами скрепеть, но держаться..Верю, что шанс у него есть, точно есть..А памятники, ЖИВЫМ ставить....Не знаю. Я этого не понимаю.
Возле домашнего стадиона голландской «Фортуны» установлен бронзовый памятник Фернандо Риксену.
Экс-футболист выступал за команду из Ситтарда на молодежном уровне и с 1993 по 1998 год в качестве профессионала.
На церемонии открытия монумента присутствовали сам Риксен, болельщики, а также другие экс-игроки «Фортуны» Марк ван Боммел и Кевин Хофланд.
Памятник был создан благодаря взносам болельщиков и спонсоров.
В октябре 2013 года Риксен сообщил о диагнозе «боковой амиотрофический склероз». Болезнь считается неизлечимой и приводит к параличам и атрофии мышц.
С 2006 по 2009 год Риксен выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат России, Кубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.
| «There's only 1 Fernando Ricksen!» #forjaj pic.twitter.com/XIQHMw3Jxl— FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 января 2018 г.