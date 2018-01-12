Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни

    Возле домашнего стадиона голландской «Фортуны» установлен бронзовый памятник Фернандо Риксену.

    Экс-футболист выступал за команду из Ситтарда на молодежном уровне и с 1993 по 1998 год в качестве профессионала.

    На церемонии открытия монумента присутствовали сам Риксен, болельщики, а также другие экс-игроки «Фортуны» Марк ван Боммел и Кевин Хофланд.

    Памятник был создан благодаря взносам болельщиков и спонсоров.

    В октябре 2013 года Риксен сообщил о диагнозе «боковой амиотрофический склероз». Болезнь считается неизлечимой и приводит к параличам и атрофии мышц.

    С 2006 по 2009 год Риксен выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат России, Кубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Foxsports.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 31 января 2018, 18:26

      Да....какая все таки хрупкая штуковина-человек..И так с любым может.. Парню и его близким, держаться. Зубами скрепеть, но держаться..Верю, что шанс у него есть, точно есть..А памятники, ЖИВЫМ ставить....Не знаю. Я этого не понимаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:38

      Здоровья Фернандо! Держись у тебя все получиться!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 января 2018, 09:56

      Риксен красава, держись!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 13 января 2018, 09:36

      Здоровья!!!! это один из не многих футболистов которых можно назвать одним словом "МУЖИК"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 13 января 2018, 02:29

      Вот что значит цивилизация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 13 января 2018, 02:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      где хоть одно чучело питерское помогло? семья? да , семья , не спорю! не даром голубой цвет любят)

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Snerg 13 января 2018, 02:28

      а на самом деле - от этого так тяжко, смотришь на человека в инвалидной каляске, врядли ему поможет памятник... разве что как напоминание "ты скоро умрешь"... так может питерские не памятником помогли, а деньгами на лечение, хотя бы фаны...

      или надо побольше пафосу на человеческой трагедии?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      drago922 13 января 2018, 02:11

      Здоровья

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 13 января 2018, 01:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Газпром на него прям болт забил!!!!

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 13 января 2018, 01:07

      Молодцы! Сколько же все таки непонятных диагнозов...и не знаешь когда и что привяжется...здоровья, Фернандо!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 13 января 2018, 00:20

      В передачи посвящённой ему Риксен говорит что ему понравилась Россия,и он хотел бы остаться жить и лечиться там, т.к. у нас и препараты нужные есть и сам город нравится, но врачи запрещают, т.к. климат тут только способствует развитию его болезни...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > GoldPlayFIFARus9 13 января 2018, 07:34

      Жить и особенно лечится в России это мечта любого западного человека ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11