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  • В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни

В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни

12 января 2018, 23:50
16

Возле домашнего стадиона голландской «Фортуны» установлен бронзовый памятник Фернандо Риксену.

Экс-футболист выступал за команду из Ситтарда на молодежном уровне и с 1993 по 1998 год в качестве профессионала.

На церемонии открытия монумента присутствовали сам Риксен, болельщики, а также другие экс-игроки «Фортуны» Марк ван Боммел и Кевин Хофланд.

Памятник был создан благодаря взносам болельщиков и спонсоров.

В октябре 2013 года Риксен сообщил о диагнозе «боковой амиотрофический склероз». Болезнь считается неизлечимой и приводит к параличам и атрофии мышц.

С 2006 по 2009 год Риксен выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат России, Кубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Foxsports.com
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Фортуна Нидерланды Зенит Риксен Фернандо
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1515790499
Потрясающее событие.
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Путник 13
1515790618
Здоровья , здоровья и здоровья ..
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kazak1975
1515790946
Достойный человек. Случайно встретились в Питере: пара слов, память на всю жизнь.
Ответить
baden69
1515791709
Фернандо не так много поиграл за Зенит, но это один из немногих, кого помнят и будут помнить болельщики команды. Уважение достойному игроку и человеку.
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GoldPlayFIFARus9
1515792022
В передачи посвящённой ему Риксен говорит что ему понравилась Россия,и он хотел бы остаться жить и лечиться там, т.к. у нас и препараты нужные есть и сам город нравится, но врачи запрещают, т.к. климат тут только способствует развитию его болезни...
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mishavandit
1515794837
Молодцы! Сколько же все таки непонятных диагнозов...и не знаешь когда и что привяжется...здоровья, Фернандо!
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BlackMurder
1515795942
Газпром на него прям болт забил!!!!
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drago922
1515798704
Здоровья
Ответить
Snerg
1515799079
где хоть одно чучело питерское помогло? семья? да , семья , не спорю! не даром голубой цвет любят)
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OfaZavr
1515829115
Здоровья Фернандо! Держись у тебя все получиться!
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