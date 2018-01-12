В Голландии установили памятник экс-полузащитнику «Зенита» Риксену, страдающему от неизлечимой болезни

Возле домашнего стадиона голландской «Фортуны» установлен бронзовый памятник Фернандо Риксену.

Экс-футболист выступал за команду из Ситтарда на молодежном уровне и с 1993 по 1998 год в качестве профессионала.

На церемонии открытия монумента присутствовали сам Риксен, болельщики, а также другие экс-игроки «Фортуны» Марк ван Боммел и Кевин Хофланд.

Памятник был создан благодаря взносам болельщиков и спонсоров.

В октябре 2013 года Риксен сообщил о диагнозе «боковой амиотрофический склероз». Болезнь считается неизлечимой и приводит к параличам и атрофии мышц.

С 2006 по 2009 год Риксен выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых он выиграл чемпионат России, Кубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.