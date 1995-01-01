Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за граффити в адрес смертельно больного мужа

Риксен вызывающе себя вел в течении карьеры.Возможно это наказание свыше.Но в любом случае это очень жестокое наказание.Он будто гниет изнутки.Жалко видеть такое
Вероника Риксен, жена экс-полузащитника «Зенита» Фернандо, прокомментировала граффити болельщиков клуба адрес голландца.
Фотографию рисунка с изображением бывшего футболиста и надписью «Никогда не сдавайся» ранее опубликовал твиттер-аккаунт @russian_ultras.
«Никогда не сдавайся! Спасибо вам за поддержку!» – написала Риксен в инстаграме.
- В октябре 2013-го года Риксену диагностировали боковой амиотрофический склероз. Болезнь считается неизлечимой. 28-го июня состоится его прощальный вечер.