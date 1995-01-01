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    Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за граффити в адрес смертельно больного мужа

    Вероника Риксен, жена экс-полузащитника «Зенита» Фернандо, прокомментировала граффити болельщиков клуба адрес голландца.

    Фотографию рисунка с изображением бывшего футболиста и надписью «Никогда не сдавайся» ранее опубликовал твиттер-аккаунт @russian_ultras.

    «Никогда не сдавайся! Спасибо вам за поддержку!» – написала Риксен в инстаграме.

    • В октябре 2013-го года Риксену диагностировали боковой амиотрофический склероз. Болезнь считается неизлечимой. 28-го июня состоится его прощальный вечер.

    Источник: Инстаграм Вероники Риксен

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +224

      GSmall 3 минуты назад

      Риксен вызывающе себя вел в течении карьеры.Возможно это наказание свыше.Но в любом случае это очень жестокое наказание.Он будто гниет изнутки.Жалко видеть такое

      0
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      Рейтинг: +1494

      absent32 1 час назад

      для меня эта ситуация с Фернандо вообще до мурашек шокирующая... фаны Зенита красавцы... а Фернандо здоровья

      4
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      Рейтинг: +2792

      Viper for CSKA 1 час назад

      Красивый поступок фанатов Зенита. Достойно уважения.

      5
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