Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за граффити в адрес смертельно больного мужа

Вероника Риксен, жена экс-полузащитника «Зенита» Фернандо, прокомментировала граффити болельщиков клуба адрес голландца.

Фотографию рисунка с изображением бывшего футболиста и надписью «Никогда не сдавайся» ранее опубликовал твиттер-аккаунт @russian_ultras.

«Никогда не сдавайся! Спасибо вам за поддержку!» – написала Риксен в инстаграме.