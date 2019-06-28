«Никогда не сдавайся, Фернандо!». Игроки «Зенита» поддержали Риксена баннером

Футболисты «Зенита» выступили с поддержкой в адрес бывшего полузащитника клуба Фернандо Риксена.

Перед началом сегодняшней утренней тренировки игроки, тренерский штаб и генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сфотографировались с баннером с надписью: «Never give up, Fernando (никогда не сдавайся, Фернандо)».

Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год.

В составе петербуржцев голландец провел 45 матчей, выиграл РПЛ, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

В 2013 году у него обнаружили неизлечимую болезнь – боковой (латеральный) амиотрофический склероз.

В настоящее время 42-летний футболист практически полностью утратил способность двигаться и говорить.

Ранее Риксен сообщил, что 28 июня состоится его прощальный вечер.

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