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    «Никогда не сдавайся, Фернандо!». Игроки «Зенита» поддержали Риксена баннером

    Футболисты «Зенита» выступили с поддержкой в адрес бывшего полузащитника клуба Фернандо Риксена.

    Перед началом сегодняшней утренней тренировки игроки, тренерский штаб и генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сфотографировались с баннером с надписью: «Never give up, Fernando (никогда не сдавайся, Фернандо)».

    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год.
    • В составе петербуржцев голландец провел 45 матчей, выиграл РПЛ, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.
    • В 2013 году у него обнаружили неизлечимую болезнь – боковой (латеральный) амиотрофический склероз.
    • В настоящее время 42-летний футболист практически полностью утратил способность двигаться и говорить.
    • Ранее Риксен сообщил, что 28 июня состоится его прощальный вечер.

    Экс-хавбек «Зенита» Риксен пригласил поклонников на свой прощальный вечер. Игрок смертельно болен

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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