«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

Здоровенный бек был, все напы боялись и обегали. А он как лупанет...!
«Зенит» сделал заявление по поводу смерти бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена.
«Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», – говорится в сообщении питерского клуба в твиттере.
- Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
- Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 18, 2019