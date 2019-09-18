«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

«Зенит» сделал заявление по поводу смерти бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена.

«Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», – говорится в сообщении питерского клуба в твиттере.

Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.