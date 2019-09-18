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    «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Риксена

    «Зенит» сделал заявление по поводу смерти бывшего полузащитника команды Фернандо Риксена.

    «Сегодня утром не стало Фернандо Риксена. «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых», – говорится в сообщении питерского клуба в твиттере.

    • Экс-футболист с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). В последнее время Риксен лежал в шотландском хосписе.
    • Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год. В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3121

      paracetamol 1 час назад

      Здоровенный бек был, все напы боялись и обегали. А он как лупанет...!

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      Рейтинг: +217

      Я - легенда 1 час назад

      Светлая память!

      Очень горько, что так всё сложилось.

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