Экс-игрок «Зенита» Риксен: «Я не собираюсь умирать 28 июня. Я продолжу бороться, но без всеобщего внимания»

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен заявил, что 28 июня не станет его последним днем в жизни.

Вчера 42-летний футболист, болеющий неизлечимым боковым амиотрофическим склерозом, пригласил всех на свой прощальный вечер.

«Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что 28 июня будет мое последнее публичное выступление. Другими словами, у меня нет намерения сделать этот день последним в моей жизни. Я продолжу бороться, просто остальная часть борьбы произойдет без всеобщего внимания», – цитирует Риксена в своем твиттере писатель и автор биографии голландца Винсент де Врей.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006-го по 2009 год.

В составе петербургского клуба он выиграл РПЛ, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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