Риксен: «Чувствую себя несколько униженным, что столько людей помогают мне»

Экс-полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен, продолжающий бороться с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), рассказал, как проходит его жизнь вне футбола.

— На одну вещь БАС никак не влияет — это мой мозг. Я по-прежнему все тот же человек, но испытывающий уже физические проблемы, — приводит слова 39-летнего Риксена Daily Record. — Врачи говорили, что мое время вышло несколько месяцев назад, но поддержка фанатов «Рейнджерс» позволяет мне держаться. При этом я получаю поддержку и со стороны поклонников «Селтика», что удивительно. Иногда мне приходится заставлять себя делать что-то через не могу и я плачу высокую цену за это, но в этом есть что-то хорошее. Также мне очень помогают жена Вероника и трехлетняя дочь Изабелла. Дочка делает меня счастливым, я очень горжусь ей.

Несколько месяцев я провел в Испании, где теплая погода помогла почувствовать себя лучше. Я плавал каждый день, а мои друзья наметили мне план тренировок. В ближайшее воскресенье в шотландском городе Элгин пройдет благотворительный матч по сбору средств для меня и нескольких фондов. Чувствую себя несколько униженным, что столько людей вложились в работу по претворению задумки в реальность. Благодарю их всех за организацию этого матча.