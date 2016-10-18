Риксен, борющийся с тяжелой болезнью, получил приглашение от Роналду на матч Лиги чемпионов

Форвард «Реала» Криштиану Роналду пригласил на матч Лиги чемпионов своей команды против польской «Легии» бывшего футболиста Фернандо Риксена, который борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

«Я хочу стать первым человеком, победившим БАС», – заявил 40-летний Риксен.

Португалец не первый раз оказывает поддержку исследованиям, направленным на поиск лекарства от этого тяжелого заболевания. В прошлом году он сотрудничал с Испанским Фондом содействия научным исследованиям бокового амиотрофического склероза.