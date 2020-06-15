В Британии презентовали книгу о последних днях Риксена

Состоялась презентация книги, в которой рассказывается о последних днях жизни бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена.
Ее авторами стали вдова футболиста Вероника и его биограф Винсент де Врис.
Название книги – «Последний бой. Жизнь с MND». С 22 июня она поступит в продажу.
- Риксен умер 18 сентября 2019 года в 43-летнем возрасте.
- Голландец с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига).
- За «Зенит» хавбек выступал с 2006 по 2009 год.
Источник: The Scottish Sun