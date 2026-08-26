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  • Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик

Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик

26 августа, 23:59

«Реал» победил «Реал Сосьедад» (4:1) в перенесeнном матче 1-го тура Ла Лиги.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главным арбитром выступил Матео Бускетс Феррер из Пальма-де-Мальорки.

Счeт открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе на 40-й минуте. Полузащитник «Реал Сосьедад» Лука Сучич сравнял счeт на 44-й минуте.

На 60-й минуте Мбаппе оформил дубль, а на 68-й отличился вингер «Реала» Винисиус Жуниор. На 80-й минуте Мбаппе оформил хет-трик и установил окончательный счeт.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян на поле не вышел.

В следующем туре «Реал» 30 августа примет на своeм поле «Малагу», а «Реал Сосьедад» днeм ранее сыграет дома с «Эспаньолом».

Испания. Примера. 1 тур
Реал - Реал Сосьедад - 4:1 (1:1)
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 40; 1:1 - Л. Сучич, 44; 2:1 - К. Мбаппе, 60; 3:1 - Винисиус, 68; 4:1 - К. Мбаппе, 80.
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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Сосьедад Реал Мбаппе Килиан
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