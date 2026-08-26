Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что перестал принимать участие в заседаниях клубного трансферного комитета.

– Вы входите в этот комитет?

– Раньше входил. В последнее время туда меня не приглашают.

– Как так может быть, что главный тренер не приглашается на трансферный комитет?

– Раньше это было, сейчас, может быть, меняется система управления. Я фамилии [игроков] вижу, знаю. Другой вопрос, что в последнее время эти фамилии почему-то появляются в СМИ, что не очень хорошо для переговоров. Есть ряд фамилий, которые неправдивы – их, по крайней мере, я не рассматривал.

– Вас эта система приглашения новичков устраивает?

– У нас и новичков особо нет. Мы говорим о Бабкине, о котором говорили достаточно давно. Наконец-то решение состоялось. Вопрос в том, что он один проблемы не решит.

С начала календарного года команду покинула большая группа футболистов – Баринов, Карпукас, Пруцев, Воробьев, Батраков. Безусловно, на эти позиции необходимы качественные футболисты, чтобы «Локомотив» обрел себя прежнего.

Команда, которая была сформирована – если бы удалось договориться с ребятами о продлении контрактов и точечно усилить 1-2 позиции – могла бы двигаться вперед и претендовать на высшие места. Сегодня та команда не то чтобы расформирована, но часть игроков ушла. Необходимо пересобирать состав, причем в ручном режиме. Это наши реалии.