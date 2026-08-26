ЦСКА принял окончательное решение по Гонду

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский сообщил о решении клуба по форварду Лусиано Гонду. Он остается.

«Разговоры о возможном уходе Гонду больше не актуальны: аргентинец в последних матчах принес большую пользу команде и ЦСКА на него рассчитывает.

Лусиано внес серьезный вклад в победных матчах с «Факелом» (заработал пенальти) и «Локомотивом» (забил сам и заработал штрафной, который реализовал Данилов)» – написал источник.