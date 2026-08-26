Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна

В ЦСКА запланировали масштабные траты на остаток трансферного окна.
«ЦСКА готов выделить до 35 млн евро на трансферы до конца окна.
Считается, что в это трансферное окно крупные сделки на вход готовы совершать только «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо».
Но в ЦСКА тоже настроены включиться в гонку за чемпионство и взять сразу троих новичков: нападающего, крайнего защитника (один из вариантов – Аззи из «Динамо Мх»), о котором пишет Карп) и центрального полузащитника, что особенно актуально после травмы Баринова», – написал источник.
- ЦСКА идет в РПЛ третьим.
- Команду возглавляет Дмитрий Игдисамов.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: телеграм-канал Максима Никитина